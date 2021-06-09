Hazım Körmükçü ile Ekin Olcayto'nun keyifli sohbeti: Yanlış bir şeyler yazılmasın! - Magazin haberleri

"Yanlış bir şeyler yazılmasını istemiyorum" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2018'de haber spikeri nişanlısı Zeynep Tandoğan'dan olaylı bir şekilde ayrılan oyuncu Hazım Körmükçü, önceki gün Ekin Olcayto ile birlikte objektiflere yansıdı.

Cihangir'deki bir mekanda oturan ikili, uzun süre keyifli bir şekilde sohbet etti. Çift, mekan çıkışı muhabirlerin kendilerini görüntülediklerini fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

"YANLIŞ BİR ŞEYLER YAZILMASINI İSTEMİYORUM"

Körmükçü, konuyla ilgili sessizliğini korurken, Olcayto ise muhabirlere, "Beni neden çekiyorsunuz? Ben bir haber spikeriyim. Hazım Bey ile oturduk, sadece sohbet ettik. Yanlış bir şeyler yazılmasını istemiyorum" açıklamasını yaptı. Ardından ikili, hızla oradan ayrıldı.