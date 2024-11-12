Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - İş-Yaşam Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı yaklaşık 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 12,1 milyar liralık kira sertifikası ihracı yaptı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.11.2024 - 20:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 20:27 facebook

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