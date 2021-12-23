Hazine'den eşgüdüm vurgusu

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Finansa İstikrar Komitesi'nin 2. toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirildi

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Finansal İstikrar Komitesi'nde TL'nin değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

İşte toplantı sonrası bakanlıktan yapılan o açıklama;

"Toplantıda, son dönemde küresel ve yöresel ölçekte yaşanan gelişmelerin ülkemiz finansal piyasalarına etkileri ile önümüzdeki döneme ilişkin ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir

Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde finansal istikrarın sağlanması ve sürdürülebilir büyüme için tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışacağı şeffaflığı merkeze alan, öngörülebilir ve kararlı politika adımlarının bütüncül bir yaklaşımla atılması üzerine mutabık kalınmıştır

Ayrıca Türk Lirası'nın değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır"