Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 15 Mart 2019 valör tarihli euro cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilecek.



Bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek DİBS ihracında talepler 13 Mart 2019 saat 14:00’a kadar bakanlığa ulaştırılacak. İhraç edilecek DİBS 364 gün vadeli 6 aylık dönemsel kira oranı yüzde 1,10 olacak. Kira ödemeleri 13 Ekim 2019 ve son ve itfa bedeli ödemesi 13 Mart 2020’de gerçekleştirilecek.