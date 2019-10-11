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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 434 milyar liralık bütçe

AA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı ilk kez 1 trilyon lirayı geçerken, ödenekte aslan payı 434.4 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi

türk lirası

Orta Vadeli Mali Plan'da (2020-2022) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2020 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 10 milyar 723 milyon 151 bin lira olarak gerçekleşti.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 434 milyar 376 milyon 76 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 milyar 809 milyon 131 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 125 milyar 396 milyon 862 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

SAVUNMAYA 53.8 MİLYAR LİRA

Sağlık Bakanlığına 58 milyar 755 milyon 417 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 53 milyar 859 milyon 342 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 38 milyar 973 milyon 189 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 30 milyar 228 milyon 178 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 22 milyar 968 milyon 117 bin lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 18 milyar 756 milyon 820 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 21,2 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 9,5 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 3,5 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,5 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 1,8 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2020 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları şöyle oldu (lira):

Kurum2020 Ödenek Tavanı(TL)
Cumhurbaşkanlığı3.152.937.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı2.182.381.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği34.787.000
Diyanet İşleri Başkanlığı11.519.609.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı101.632.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı157.398.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı9.073.161.000
İletişim Başkanlığı368.136.000
Türkiye Büyük Millet Meclisi1.662.381.000
Anayasa Mahkemesi73.607.000
Yargıtay505.290.000
Danıştay210.775.000
Sayıştay412.090.000
Adalet Bakanlığı18.756.820.000
Milli Savunma Bakanlığı53.859.342.000
İçişleri Bakanlığı9.672.218.000
Jandarma Genel Komutanlığı22.968.117.000
Emniyet Genel Müdürlüğü38.973.189.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı1.128.824.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü2.511.171.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı1.637.171.000
Dışişleri Bakanlığı4.631.723.000
Avrupa Birliği Başkanlığı656.672.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı434.376.076.000
Gelir İdaresi Başkanlığı4.074.536.000
Türkiye İstatistik Kurumu427.532.000
Milli Eğitim Bakanlığı125.396.862.000
Sağlık Bakanlığı58.755.417.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı2.565.821.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı3.512.175.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu93.163.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı125.809.131.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı2.696.842.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı2.827.733.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.185.359.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı17.810.481.000
Tarım ve Orman Bakanlığı30.228.178.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü452.401.000
Ticaret Bakanlığı5.748.283.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı10.513.730.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı1.010.723.151.000
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