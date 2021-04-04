AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, salgına rağmen Türkiye'nin ihracatı, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara yükseldi. Martta, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon 412 bin dolara çıktı. Böylece ihracatta bugüne kadarki en yüksek ilk çeyrek değeri elde edildi.

Geçen yılın mart ayında 1 milyar 209 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon, bu yılın aynı döneminde yüzde 38,7 artışla 1 milyar 677 milyon 874 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör oldu.

Sektör, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 4 milyar 707 milyon 223 bin dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 163 milyon 414 bin dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 133 milyon 426 bin dolarla Bursa ve 118 milyon 756 bin dolarla İzmir takip etti.

ENFAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe geçen ay en fazla dış satım yapılan ülke, 269 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya'yı, 213 milyon 366 bin dolarla İspanya ve 140 milyon 710 bin dolarla Birleşik Krallık izledi.

Sektörde en fazla ihracatın yapıldığı ülke gruplarına bakıldığında, 958 milyon 875 bin dolarla AB ülkeleri birinci, 192 milyon 610 bin dolarla diğer Avrupa ülkeleri ikinci, 171 milyon 548,84 bin dolarla Orta Doğu ülkeleri üçüncü sırada yer aldı.

TİM verilerine göre, mart ayında 227 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, aynı dönemde ülkenin toplam ihracatından yüzde 9,8 pay aldı.

"MASKE VE KORUYUCU GİYSİ İHRACATI İLE ÜLKEYE DÖVİZ KAZANDIRDIK"

TİM Başkan Vekili ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün, Mart 2021'i 1 milyar 678 milyon dolar ihracatla tamamladığını, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 38,7 artıda olunduğunu ancak salgının Mart 2020'de ihracat üzerindeki suni etkisi nedeniyle 2019 ile kıyaslama yapmanın daha isabetli olacağını belirterek, Mart 2019'a göre bu yıl sadece binde 3 geride, yani başa baş durumda bulunulduğunu kaydetti.

Salgının etkilerinin devam etmesine, Avrupa'daki kapanmalara ve sipariş iptallerine bakıldığında mart ayında genel olarak başarılı bir performans sergilendiğini ifade eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Sektör olarak yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 707 milyar dolarlık ihracata ulaşmış bulunuyoruz. İlk çeyrekler özelinde baktığımızda 2020'ye göre 11,6, 2019'a göre yüzde 4,6 artıdayız. Bu dönemde en büyük pazarımız konumundaki AB'ye geçen yıla göre yüzde 14,9, 2019'a göre ise yüzde 9 daha fazla ihracata imza attık.

Ocak-mart döneminde en fazla ihracat artışı gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında ise ABD, Fransa, İtalya, Avusturya, Polonya, Çekya, Kazakistan ve Libya gibi ülkeler dikkati çekiyor. Söz konusu dönemde ABD'ye yüzde 36,4, Fransa'ya yüzde 18,1, İtalya'ya yüzde 20,7, Avusturya'ya yüzde 74,8, Polonya'ya yüzde 33,3, Çekya'ya yüzde 180,4, Kazakistan'a yüzde 88,5, Libya'ya ise yüzde 52,8 ihracat artışı gerçekleştirdik."

Gültepe, ilk 10 pazar arasında yer alan Irak'a ihracattaki kan kaybının bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini, 3 aylık dönemde Irak'a yapılan ihracatta yüzde 7,2 ekside olunduğunu bildirdi.

Salgın ile birlikte yeni bir alt kategori olan medikal ürünlerin ihracata katkısının sürdüğünü ifade eden Gültepe, "Ocak-mart döneminde maske ve koruyucu giysi ihracatından ülkemize 138,1 milyon dolar döviz kazandırdık. Avrupa'daki kapanmalara ve sipariş iptallerine rağmen mart ayını 2019'a göre kayıpsız kapattık. Kapanma önlemleri nedeniyle firmalarımız nisan ve mayıs kapasitelerinde beklenen doluluğa ulaşamadı. Dolayısıyla bu 2 ayla ilgili endişelerimiz var. Hem toplum sağlığı hem de ticaretin normale dönmesi için salgının bir an önce kontrol altına alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"PAMUK ELYAFI İHRACATININ DURDURULMASINI, İPLİK İHRACATININ DA GÖZETİM ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ"

Mustafa Gültepe, ham madde ve ara mallarında hem maliyet artışı hem de erişim konusunda yaşanan sıkıntının devam ettiğini aktararak, pamuk elyafı ile ipliği başta olmak üzere hazır giyim sektörünün kullandığı ham madde ve ara malların fiyatlarında son 3 ayda dolar bazında yüzde 50 civarında artış olduğunu söyledi.

Ham madde maliyetlerinde küresel ölçekte bir artış olduğuna işaret eden Gültepe, şunları kaydetti:

"Dünyadaki artış yüzde 20-25 düzeyindeyken Türkiye'de yüzde 50'lere ulaşması sektörün rekabet gücünü zayıflatıyor. Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; içeride katma değerli ürüne dönüştürebileceğimiz elyaf ve ipliğinin, özellikle küresel pazarlarda rakibimiz olan ülkelere ihraç edilmesini frenleyecek önlemleri daha fazla zaman kaybetmeden almak gerekiyor. Biz bu süreçte pamuk elyafı ihracatının durdurulmasını, iplik ihracatının da gözetim altına alınmasını, en azından iç pazardan daha ucuza yurt dışına satılmaması için bir fon konulmasını istiyoruz. İplik ithalatında uygulanan ilave gümrük vergilerinin de belli bir dönem kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz."