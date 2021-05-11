Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır? Hazır yufkadan baklava tarifi ev hanımları tarafından merak konusu oldu. Bayramların vazgeçilmez lezzeti olan baklava için de hazırlıklar başladı. Biz de sizler için evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz hazır yufkadan baklava yapmanın püf noktalarını haberimizde derledik...

Hazır Yufkadan Baklava İçin Gereken Malzemeler:

10 adet hazır baklava yufkası

1 kâse ceviz

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvıyağ

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Yarım limon suyu

Hazır Yufkadan Baklava Yapılışı:

Öncelikle şerbetini hazırlayıp, soğutun.

Şerbet biraz kıvamlı olacak şekilde kaynatın.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu sıkarak, orta ateşte 10 dakika kaynatın.

Baklavalık yufkayı tezgâha açın.

Her iki ucundan biraz boşluk bırakın.

İçine ince kıyılmış ceviz veya fındık serpin.

Oklavaya saracağınız kısmı iki kat katlayın

Hafifçe oklavaya sarın.

Büzüştürerek oklavadan çıkarın.

Fırın tepsisine alın.

Bütün yufkaları bu şekilde hazırladıktan sonra, soğuttuğunuz tereyağını her tarafına gelecek şekilde döküp, 185 derece fırında pişirin.

Fırından aldığınız baklavayı, oda ısısında biraz bekletin.

Ilınan baklavayı, soğuk şerbetle buluşturun.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Şerbetini koyu kıvamda olacak şekilde kaynatın.

Tatlınızda ılık olacak.