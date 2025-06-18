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        Haberler Bilgi Gündem Haziran enflasyon beklenti anketi yayımlandı! TÜİK 2025 Haziran enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

        Haziran enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

        En merakla beklenen verilerinden biri olan enflasyon rakamları, ekonomi gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. TÜİK'in açıklayacağı oranlar, maaşlardan kiralara, yatırım kararlarından piyasa dinamiklerine kadar pek çok alanda belirleyici olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve enflasyon beklentisi ne yönde? İşte en güncel beklentiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 18.06.2025 - 19:46
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        Haziran ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öne çıkan tahminler, olası senaryolar hakkında ipuçları verirken, piyasalar da bu kritik verinin ışığında yön arıyor. Ekonomi yönetimi ve vatandaşlar için büyük önem taşıyan haziran ayı enflasyonu öncesinde beklentiler nasıl şekilleniyor? İşte ayrıntılar…

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        HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Bu kapsamda; Haziran ayı enflasyon oranı rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI 2025 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ YAYIMLANDI!

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

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        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşmiştir.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,40 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,37 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 20,91 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,29’unun

        beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 47,62’sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 26,98’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2025 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,97 olasılıkla yüzde 12,00 – 14,99 aralığında, yüzde 31,83 olasılıkla yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 30,62 olasılıkla ise yüzde 18,00 – 20,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,81‘inin

        beklentilerinin yüzde 12,00 - 14,99 aralığında, yüzde 24,07‘sinin beklentilerinin yüzde 15,00 – 17,99 aralığında, yüzde 44,44‘ünün beklentilerinin yüzde 18,00 – 20,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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