Temmuz’da uygulanacak olan zam öncesi Emekli zammı ile ilgili yeni gelişmeler merak ediliyor. Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. 2025 yılının Ocak ayı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu artışa ilişkin kanun teklifi, Meclis sürecini tamamladı ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişme sonrası Temmuz ayı emekli maaş farklarının ödeneceği tarih SSK ve Bağkur emeklileri tarafından araştırılmaya başladı. Peki Temmuz’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2025 emekli maaş zammında son durum