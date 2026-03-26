HBB'den bitki ihtiyacı için proje

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), üretime katkı sağlamak amacıyla "Üretim Destek Projesi"ni hayata geçirdi. HBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, belediyenin bitki ihtiyacını öz kaynaklarıyla karşılamak ve mevcut bitkilerin çoğaltılmasıyla sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında özellikle sukulent türlerinden agave bitkilerinin çoğaltılması üzerine çalışmalar yapılıyor. Bitkilerin yumru ve yan filizleri ayrılarak hem bitki sağlığı korunuyor hem de yeni bitkiler elde ediliyor.

Elde edilen filizler, arıtma tesislerindeki park ve bahçe alanlarında saksılanarak bakıma alınıyor. Bu sayede bitkiler çoğaltılarak yeniden üretime kazandırılıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi yetkilileri, projenin temel amacının dışa bağımlılığı azaltmak ve belediyenin ihtiyaç duyduğu bitkileri kendi imkanlarıyla üretmek olduğunu belirtti.

Öz kaynaklarla yürütülen bu çalışmalar sayesinde hem maliyetlerin düşürülmesi hem de üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.