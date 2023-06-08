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Kimyasal sentez aşamasından önemli bir ara madde olan formik asit, yanıcı ve aşındırıcı kimyasal maddeler arasında yer almaktadır. Çeşitli bitkilerde ve yaban arılarında doğal olarak bulunabilen HCOOH molekül ağırlığı kaçtır? HCOOH bileşiğinin adı nedir? İşte, tüm detaylar…

HCOOH Nedir?

Kimyasal formülü HCOOH bileşiğinin adı formik asittir. Önceleri kırmızı karıncaların vücutlarında bulunan formik asidin damıtılması yoluyla elde edilen ve ismini de Latincede karınca anlamına gelen formikadan alan bu bileşik, kesin ve rahatsız edici bir kokuya sahiptir.

Tek karbonlu basit karboksilikler arasında yer alan formik asit, karboksilik yanında aldehit özelliği de taşımaktadır. Alkollerle kolaylıkla reaksiyona girme özelliğine de sahip olan formik asidin endüstriyel alandaki üretimi ise metanolden yapılmaktadır.

8,6 santigrat derecede eriyen. 100,6 santigrat derecede ise kaynayan formik asit, su ve su benzeri tüm polar organik çözücüler ile kolayca karışabilmektedir. Isı ve asit ile karşılaştığında, karbon monoksit ve suya ayrışan formik asit, asetik asitten yaklaşık olarak 10 kat daha güçlü bir bileşiktir.

Düşük toksik değerlere sahip olduğu için gıdalarda koruyucu olarak da kullanılan formik asidin sıvı hali ise cilt ile temas ettiğinde tahriş yaratabilmektedir. Formik asidin sanayi alanındaki üretiminde kullanılan metanolden kaynaklanan formik asit zehirlenmeleri ise kalıcı körlük ve böbrek hasarı gibi ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Formik asidin sanayi alanında kullanımı ise oldukça yaygındır. Özellikle hayvan yemlerinin içinde koruyucu bir madde olarak kullanılan formik asit, anti bakteriyel bir madde olarak da dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra kireç sökücü ya da tuvalet temizleyici ürünlerin imalatında da değerlendirilen bu bileşik, deri sanayisinde deri tabaklama, tüy temizleme gibi işlemlerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak formik asit; tıbbi operasyonlarda lokal anestezide, aynaların imal edilmesinde, parke cilalarının üretilmesinde, ekmek mayasında ve kozmetik sektöründe de sıklıkla kullanılmaktadır.

HCOOH Asit Mi Baz Mı?

Formik asidin asit mi baz mı olduğuna cevap vermeden önce asit ve bazın ne olduğu ve ne gibi özelliklere sahip olduğu konularına değinmek yerinde olacaktır. Çözünme esnasında, çözeltiye artı yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; aynı çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler ile bazları birbirinden ayıran bazı farklı özellikler de mevcuttur. Örneğin asitlerin tadı hafif ekşi iken; bazlar daha acımtırak bir tada sahiptirler. Peki, HCOOH asit mi baz mı? Formik asit, adından da anlaşılacağı üzere asitler arasında yer almaktadır ve organik asitlerden biri olduğu için de zayıf asit olarak değerlendirilmektedir.

HCOOH Molekül Ağırlığı

Bir molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıklarının toplamını gösteren bağıl sayıya, kimyada molekül ağırlığı adı verilmektedir. Karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelen ve HCOOH kimyasal formülü ile gösterilen formik asidin molekül ağırlığı 46.0254 g/mol olarak hesaplanmıştır.

HCOOH Yaygın Adı

Formik asidin yaygın olarak kullanılan bir diğer ismi ise karınca asidir. Formik asit; doğada ilk kez karıncaların salgılarında görüldüğü ve onların damıtılmasıyla elde edildiği için bu ismi almıştır.