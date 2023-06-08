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Asidik ve değiştirilebilir üç hidrojen atomuna sahip olması sebebiyle diğer minerallerde farklı olan fosforik asit, farklı tepkiler verebilmektedir. Peki, H3PO4 molekül ağırlığı kaçtır? H3PO4 yaygın adı nedir? İşte, fosforik asit hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

H3PO4 Nedir?

H3PO4 bileşiğinin adı fosforik asittir. Herhangi bir rengi ve kokusu olmayan bu kimyasal bileşik, suda yüksek oranda çözünme oranına sahip olmasıyla ve yüksek konsantrasyondaki çözeltilerde ise oldukça yakıcı olmasıyla bilinmektedir. Aşındırıcı bir özellikte olması sebebiyle alüminyum ya da demir gibi madenlerle reaksiyon girdiğinde açığa hidrojen çıkartan fosforik asidin kaynama noktası ise 212 santigrat derecedir.

Fosforik asit, ıslak yöntem adı verilen bir yöntemle üretilen bir bileşiktir. Kayaların içinde doğal olarak bulunan kalsiyum fosfatın, sülfürik asit ile ısıtılması neticesinde saf ve yüksek kaliteli fosforik asit elde edilmektedir.

Fosforik asit, pek çok sanayi sektöründe sıklıkla kullanılıyor olsa da esas olarak gübre ve suni gübre imalatında kullanılmaktadır. Bitkilerin fosfor ihtiyacını karşılaması ve onların gerekli besinleri alması için kullanılan fosforun tarım alanındaki bir diğer kullanıldığı alan ise sulamadır. Fosforik asit özellikle damla sulama yapılan yerlerde hem suların hem de suların içinden geçtiği boruların kireçlenmesini önlemektedir.

Fosforik asit gıda alanında da birbirinden farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Gazlı içeceklerde asidik bir tatlandırıcı olarak kullanılan bu bileşik, aynı zamanda gıdalarda koruyucu olarak da kendisine yer bulmaktadır. Özellikle konserve, reçel ve şurup gibi gıda maddelerinin küflenmesi engellemek ve raf ömrünü uzatmak için üretim esnasında fosforik asit kullanılmaktadır.

Sağlık alanında da sıklıkla kullanılan fosforik asit; birtakım ilaçların imal edilmesinde ve diş tedavilerinde özellikle dişlerin beyazlatılmasında kullanılmaktadır. Tüm bunlara ek olarak alüminyum madeninin işlenmesinde, sinek ve böcek öldürücü ilaçların üretiminde, deri sanayinde hem derilerin matlığını giderme de hem de derilerin tabaklanması işleminde ve su arıtma sistemlerinde fosforik asit kullanılmaktadır.

İnsan vücudunda da sınırlı miktarlarda bulunan fosforik asit; diş ve kemiklerde bulunsa da bu bileşiğe yüksek miktarlarda maruz kalmak insan sağlığına olumsuz etkiler yapabilmektedir. Özellikle fosforik asidin çözeltisi ile gerçekleşen bir temas, ciltte ciddi yaralanmalara yol açabilmektedir.

H3PO4 Asit Mi Baz Mı?

Kimyada, su içindeki çözünme esnasında, çözeltiye artık yüklü hidrojen iyonları yükleyen maddelere asit; çözünme sırasında içinde bulunduğu çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Asitler; ph cetveli üzerinde 0 ile 7 değerleri arasında gösterilirken bazlar ise 7 ile 14 değerleri arasında yer alırlar. Hem asit hem de baz olarak değerlendirilmeyen maddeler ise nötr maddeler olarak isimlendirilmişlerdir ve bu maddelerin ph dereceleri yaklaşık olarak 7 civarındadır.

Peki, H3PO4 asit mi baz mı? Kimyasal formülü H3PO4 olan fosforik asit sahip olduğu 1.5’luk ph derecesi ile kuvvetli asitler arasında yer almaktadır.

H3PO4 Molekül Ağırlığı

Bir molekülü meydana getiren tüm atomların ağırlıklarının toplamını ifade eden bağıl sayıya, molekül ağırlığı adı verilmektedir. Fosfor, hidrojen ve oksijen atomlarından meydana gelmiş olan fosforik asidin (H3PO4) molekül ağırlığı ise 98.00 g/mol olarak hesaplanmıştır.