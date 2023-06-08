Domates Suyu Asit Mi Baz Mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Domates Suyu Asit mi Baz mı? Domates Suyu Ph Değeri Kaçtır?
ABONE OL

Domates suyu asit mi baz mı? Domates suyu Ph değeri kaçtır?

Genellikle yüksek et oranına sahip ve tam olgun domateslerden elde edilen domates suları; tarihte ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde seri olarak üretilmiş ve 1920’den itibaren de tüm dünyaya yayılmıştır. Gerek domateslerin kaynatılması yoluyla gerekse de bir kapta yer alan domateslerin kaynar suda bir süre bekletilmesi yöntemiyle hazırlanan domates suyu asit mi baz mı? Domates suyuna dair tüm ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Domates Suyu Asit mi Baz mı? Domates Suyu Ph Değeri Kaçtır?
HABERTURK.COM

Endüstriyel üretimde hasat edilen domateslerin hiç beklemeden işlenmesi sonucu elde edilen domates suyu, yıkanıp ayıklandıktan sonra parçalama yöntemiyle yapılmaktadır. Peki, domates suyu ph değeri nedir? İşte, tüm detaylar…

Domates Suyu Asit Mi Baz Mı?

Domates suyu asit mi baz mı sorusunu cevaplamadan önce asit ve bazın ne demek olduğuna değinmek yerinde olacaktır. Su içinde gerçekleşen çözünme esnasında çözeltiye artı yüklü olan hidrojen iyonu veren maddelere asit; çözünme esnasında çözeltiye hidroksil iyonu yükleyen maddelere ise baz adı verilmektedir. Bir maddenin asit ya da baz olduğunu basit bir tatma işlemi neticesinde anlamak ise oldukça mümkündür. Maddenin tadında ekşilik olması onun asidik bir madde; tadının hafif acı olması ise o maddenin bazik bir madde olduğunu bizlere göstermektedir. Tüm bu bilgiler ışında domates suyunun asidik bir madde olduğunu ve zayıf asitler arasında yer aldığını söylemek mümkündür.

Domates Suyu Ph Değeri

Bir maddenin asit ve alkali değerlerini bilmek amacıyla yapılan ölçüme ph değeri yani potansiyel hidrojen adı verilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere bu ölçüm neticesinde maddenin içinde hidrojen iyonlarının yoğunluğa bakılmakta ve çıkan sonuç bizlere o maddenin asit mi ya da baz mı olduğunu göstermektedir. Ölçümlere göre hazırlanmış olan cetvele ise ph cetveli adı verilmektedir. Oluşturulan bu ph cetveli 0 ile 14 arasındadır ve 0’dan 7’ye kadar olan değerler asit; 7 ile 14 arasındaki değerler ise bazları ifade etmektedir.

Peki, domates suyu ph değeri nedir? Domates suyunun ph değeri 4 ile 4,5 arasındadır ve bu da domates suyunun asidik bir madde olduğunu bize göstermektedir.

Domates Suyunun Faydaları

Düşük kalorili bir besin olmasına rağmen oldukça besleyici olan domates suyu, insan sağlığı açısından da oldukça değerli bir besin maddesi olarak dikkat çekmektedir. Şimdi gelin, domates suyunun faydalarını hep birlikte inceleyelim:

  1. Domates suyu antioksidan etkisine sahip bir besindir. Vücuttaki serbest radikallerle savaş konusunda oldukça başarılı olan likopen; kanser ve kalp rahatsızlıkları gibi riskleri azaltmaktadır.
  2. Domates suyu bünyesinde barındırdığı A vitamini sayesinde gece körlüğü gibi göz rahatsızlıkları riskini engellemektedir.
  3. Zengin liflerden meydana gelen domates suyu kötü kolesterolü de önlemektedir.
  4. Domates suyu, kan basıncında meydana gelebilecek olan ani düşme ve yükselmelere karşı oldukça etkilidir. Bu özelliği sebebiyle yüksek ve düşük tansiyon riskini düşürmektedir.
  5. Kilo vermeye de yardımcı olan domates suyu bağırsakların fonksiyonlarını düzenler ve kabızlık gibi şikayetleri engeller.
  6. Karaciğerden toksinlerin atılımını da sağlayan domates suyu cilt için de oldukça önemlidir. Vücutta çıkabilmesi muhtemel olan sivilce ve aknelerin oluşmasını engeller.
  7. Sahip olduğu K vitamini sayesinde, saçların gür ve sağlıklı olmasına yardım eder.
  8. A, C ve p vitaminleri aracılığıyla vücut direncini arttıran domates suyu, yorgunlukların giderilmesine yardımcı olur.
  9. İçinde bulunan C vitamini ile domates suyu, bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur ve insanı, grip gibi rahatsızlıklardan korur.
  10. Domates suyunun yağ yakımını hızlandıran aminoasitleri tetiklemesi, zayıflamaya yardımcı olur.
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çamaşır Suyu Asit mi Baz mı? Çamaşır Suyu Ph Değeri Kaçtır?
GÜNDEM Çamaşır suyu asit mi baz mı?
Çamaşır Sodası Asit mi Baz mı? Çamaşır Sodasının Ph Değeri Nedir?
GÜNDEM Çamaşır sodası asit mi baz mı?
CH4 Nedir, Asit mi Baz mı? CH4 Yaygın Adı ve Molekül Ağırlığı
GÜNDEM CH4 yaygın adı ve molekül ağırlığı
Kartepe'de TEM yolunda seyir halinde olan TIR alev alev yandı
GÜNDEM TEM yolunda seyir halindeki TIR alev alev yandı
Ch3oh Asit mi Baz mı? Ch3oh Nedir ve Elektriği İletir mi?
GÜNDEM Ch3oh asit mi baz mı?
TYP kadrolarında son durum 2023: TYP kadro geldi mi, ne zaman gelecek, TYP'lilere kadro var mı?
GÜNDEM TYP kadrolarında son durum!
2023 takdir - teşekkür hesaplama ekranı: MEB e- okul 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir - teşekkür belgesi nasıl hesaplanır, kaç puanla takdir alınır?
GÜNDEM Takdir - teşekkür hesaplama
LGS SONUÇ SORGULAMA ekranı: 2023 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS hangi tarihte başlayacak?
GÜNDEM LGS sonuçlarında geri sayım...
THY Emlak Konut kura tarihi: THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi kura sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Kura sonucu sorgulama ekranı
GÜNDEM THY Emlak Konut kura çekim tarihi
Sigaraya zam! 8 Haziran 2023 sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları listesi belli oldu!
GÜNDEM Sigaraya zam mı geldi?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.