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Çamaşır suyu asit mi baz mı? Çamaşır suyu Ph değeri kaçtır?

İnsanlar tarafından en çok tercih edilen temizlik ürünlerinin başında gelen çamaşır suyu; ağartma ve hijyen sağlamada kullanılan bir kimyasal madde olarak tarif edilmektedir. Günümüzde suların klorlanmasında, ham ve atık suların arıtımının yapılmasında, birçok sanayi sektöründe ise maddelerin ağartılmasında kullanılan çamaşır suyunun kimyasal ismi ise sodyum hipoklorittir. Tarihi milattan önce 5 binli yıllara kadar dayanan ve o günden günümüze, en çok tercih edilen dezenfektanlar arasında başı çeken çamaşır suyu asit mi baz mı? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Çamaşır Suyu Asit mi Baz mı? Çamaşır Suyu Ph Değeri Kaçtır?
HABERTURK.COM

Keskin bir kokuya ve sarı bir renge sahip olan çamaşır suyu ya da sodyum hipoklorit; toz, sıvı ya da granül şeklinde bulunabilmektedir. İnsanlar için oldukça zehirleyici, tahriş edici hatta öldürücü de olabilen bu bileşik bu özellikleri sebebiyle oldukça dikkatli kullanılmalıdır. Peki, çamaşır suyu ph değeri kaçtır? İşte, tüm detaylar…

Çamaşır Suyu Nedir?

Çamaşır suyu ya da bilimsel ismiyle sodyum hipoklorit; NaCIO kimyasal formülü ile ifade edilen bir bileşiktir. Kullanım alanı oldukça yaygın olan çamaşır suları, güçlü klor kokusuna sahip olmaları ve sarı bir renge sahip olmaları ile dikkat çekmektedir.

Temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan çamaşır suyu, alkali maddeler arasında yer almaktadır. Sağlık alanlarında antiseptik özelliği, tekstil sektöründe kumaşları ağartma ve renksiz bir halde getirme özelliği sebebiyle sıklıkla kullanılan çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) keskin bir kokuya sahip olan bir kimyasal üründür.

2Naoh + +CI2 – NaCI +NaCIO +H2O formülü ile gösterilen çamaşır suyu, patlayıcı olmayan ancak oldukça kararsız olan bir bileşik olarak tarif edilmektedir.

Tarihi neredeyse günümüzden 7 bin sene öncesine dayanan bu kimyasal ürünün, evlerde en sık tercih edilen dezenfektana dönüşmesi ise 18. yüzyıldan itibaren mümkün olmuştur. Bu tarihten itibaren insanlar gerek yüzey temizlemede gerekse de çamaşır ağartma işlemlerinde çamaşır suyunu kullanmaya başlamışlardır.

Evlerin en önemli temizlik malzemeleri arasında olmasının yanında, çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) kendine farklı alanlarda da kullanım alanı bulmaktadır. Ham su ve atık suların arıtılmasında, havuz ve içme sularının klorlanmasında, tekstil sektöründe üretilen kumaşların ağartılmasında, kâğıt endüstrisinde kağıtların renksizleştirilmesinde sodyum hipoklorit bileşiği kullanılmaktadır.

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri de olabilen çamaşır suları, kullanım esnasında cilt ve göze temas ettiğinde ise bol su ile yıkanmalı ve mümkün ise kullanım sırasında mutlaka koruyucu eldiven giyilmelidir.

Çamaşır Suyu Ph Değeri Kaçtır?

Bir maddenin asit ya da alkali değerini anlamak için kullanılan ölçüye ph derecesi (potansiyel hidrojen) adı verilmektedir. Bir madde içinde yer alan asit nitelikli hidrojenlerin yoğunluğuna göre yapılan bu ölçümde cetvel 0 ile 14 arasında yer almaktadır ve bu tabloda 0 aşırı asidi 14 ise aşırı alkaliyi gösterir. Peki, çamaşır suyu ph değeri kaçtır? Çamaşır suyu ya da kimyasal ismiyle sodyum hipokloritin ph değeri 12,5 ile 14 arasındadır.

Çamaşır Suyu Asit mi Baz Mı?

Suda çözülmeye bırakılan bir madde, çözeltiye artı hidrojen iyonu yüklüyorsa asit; bu çözünme esnasında hidroksil iyonu yüklüyorsa da baz olarak tarif edilmektedir. Peki çamaşır suyu asit mi baz mı? Çamaşır suyu ya da bir diğer ismiyle sodyum hipoklorit; çözeltiye hidkroksil iyonu yüklemesi ve ph değerinin 7’den büyük olması sebebiyle bazik özellikler taşımakta ve kuvvetli bazlar arasında yer almaktadır. Çamaşır suyunun bu denli kuvvetli bir baz olması sebebiyle, bu ürününün deri ile temas etmemesine özellikle dikkat edilmelidir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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