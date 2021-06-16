HDP Grup Başkanvekili Beştaş, gündemi değerlendirdi

AA

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, partilerinin kapatılmasına ilişkin tekrar bir iddianame hazırlayıp Anayasa Mahkemesine (AYM) gönderdiğini hatırlatarak, iddianameyle ilgili ellerinde hiçbir bilginin ve verinin olmadığını söyledi.

Raportörden tek beklentilerinin hukuka, Anayasa'ya uygun bir rapor düzenlenmesi olduğunu dile getiren Beştaş, "Biz onlar gibi yargıya baskı yapıp namus kavramlarıyla, tehditlerle, şantajlarla bir çağrı yapacak durumda değiliz. Biz kendimize güveniyoruz. Tek istediğimiz hukukun gereğini yerine getirin." diye konuştu.

Davayı "Her şeyden önce bu bir 7 Haziran davasıdır." şeklinde niteleyen Beştaş, "Çünkü hemen akabinde bir gün sonra Cumhurbaşkanı, '7 Haziran karanlık bir senaryodur, unutmayız' dedi. Aslında 7 Haziran'da davayı açtırmakla, iddianamenin AYM'ye gönderilmesiyle 7 Haziran'ın intikamının alındığını ve bu tarihin bir tesadüf olmadığını en üst düzeyde ilan etmiş oldular." ifadesini kullandı.

Kapatma davasının "hukuki temeli olmayan siyasi bir dava" olduğunu savunan Beştaş, "Aylardır küçük ortak çağrı yapıyor. Büyük ortakla birlikte gereğini düşünüyorlar, tartışıyorlar, karar veriyorlar ve yaptırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın, HDP'yi siyasetin dışına çıkarma davası olduğunu belirten Beştaş, "Siyasetten yasaklama davası olarak önümüzde duruyor ve yargı burada kullanılan bir mekanizma halindedir. Tamamen yargıyı arka bahçe olarak görenlerin kullandığı bir sistemin adıdır." görüşünü paylaştı.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in açıklamalarına da değinen Beştaş, "HDP'yi talimatla, elinizden geleni yaparak siyaset dışına atmak için alelacele dava açtınız da bütün dünyanın konuştuğu bu suçlara ilişkin neden kılınızı kıpırdatmıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Peker'in iddialarına ilişkin tek bir yalanlama duymadığını kaydeden Beştaş, "Dikkatle hepimiz takip ediyoruz. İktidar bloğundan tek bir Allah'ın kulu çıkıp, 'Bu doğru söylemiyor' demedi. 'Bunlarla kaybedecek zamanımız yok' diyorlardı. İktidar medyası, yargı, Peker'in ifşaatlarını kapatma telaşında. Başka gündemlerle kapatmak istiyor." iddiasında bulundu.