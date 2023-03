HDP seçim bildirgesini perşembe günü açıklayacak

AA

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Cumhuriyeti, demokrasiyle buluşturmak istiyoruz. Amacımız, demokratik cumhuriyeti inşa etmektir." dedi.

Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, ramazan ayının herkes için adalete, hayırlara ve barışa vesile olmasını dileyerek başladı.

Açlık, yoksulluk ve sefaletin arttığı bir dönemde ramazan ayına başlandığını ileri süren Sancar, "Bu ülkenin AKP ve MHP ittifakından kurtulacağı zamana sayılı günler kaldı. Kimsenin aç kalmayacağı, sofralara bereketin geldiği, herkesin huzur, refah ve güven içinde yaşayacağı, ayrımcılığın son bulacağı günlere az kaldı." diye konuştu.

İktidarın varlığını devam ettirmek için her yola başvurduğunu ve her ilişkiyi mübah gördüğünü iddia eden Sancar, "Tarihimizin en karanlık, en tehlikeli ittifakı oluşmuş durumda. Bu ittifaka karşı tüm demokrasi güçlerinin birlikteliği ve ortak iradesi her zamankinden daha hayatidir. Hiç kimse bu sorumluluğu bir an bile aklından çıkarmamalıdır. Bu karanlık ve tehlikeli ittifakı durdurmak için ortak mücadele ve irade göstermenin zamanıdır. Bu tarihi anda hata yapanın tarih önünde de halkların vicdanında da affedilmesi mümkün olmayacaktır. Biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz, bu karanlık ve tehlikeli ittifakı durdurmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Sancar, seçim hazırlıklarını büyük bir heyecanla yürüttüklerini, son aşamasına geldikleri seçim bildirgelerini 30 Mart Perşembe günü kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Seçim bildirgesinin Türkiye'nin sorunlarının demokratik çözüm bildirgesi olacağını iddia eden Sancar, "Bu bildirge, aydınlık günlerin, halklarımızın özlediği özgürlüklerin, barışın ve adaletin programı, yeni dönem ve yeni yaşamın manifestosu olacaktır." şeklinde konuştu.

"BÜTÜN KUMPASLARI BOŞA ÇIKARACAĞIZ"

"HDP'nin önünü kesmeye yönelik kumpas ve davaların devam ettiğini" ileri süren Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her türlü oyunu oynamaya devam edeceklerini biliyoruz ama bütün kumpasları boşa çıkaracağız. Bugüne kadar ne yaptılarsa hepsine karşı direndik, yolların kapandığı düşünüldüğünde yeni yollar açtık. İşte bu yollardan yürüyoruz. Başından bu yana tuzakların, oyunların farkındayız. Geleneğimiz ve deneyimimiz bize bu tuzakları aşma yolunu gösterdi, gösteriyor. Tedbirlerimizi buna göre aldık, seçeneklerimizi tüm riskleri düşünerek oluşturduk. Halkımıza 'Asla sizi seçeneksiz bırakmayacağız.' diye söz vermiştik. İşte bu sorumlulukla çalışmalarımızı yürüttük.

Partimiz hakkında kapatma davası devam ederken davanın seçimden sonraya bırakılmasını meşru ve hukuki gerekçelerle talep ettik. Ama Anayasa Mahkemesi 24 ay devam eden davada bir ay daha beklememe kararı verdi. Biz bunun ne anlama geldiğinin elbette farkındayız. Bu planın neyi hedeflediğiniz biliyoruz, bu tuzağı ve riski görerek kararımızı aldık, seçimlere Yeşil Sol Parti ile girmeyi kararlaştırdık. Onlar akıllarınca tuzaklar kurarken, bizler aklın, inancın ve kararlılığın ışığında yürüdük."

Parlamentonun, gelecek dönemin öznesi olacağını dile getiren Sancar, bu nedenle riske girmediklerini söyledi.

"Kaderimizi ne mahkemenin ne de bu zorba ve kumpasçı iktidarın inisiyatifine terk etmedik." ifadesini kullanan Sancar, "Bu tedbir, sağduyu ve halklara karşı sorumluluk iktidara dert olsun. İktidar, bundan ders almaz biliyoruz ama en büyük dersi sandıkta vereceğiz. Biz onların her türlü oyunlarıyla kumpaslarıyla da baş etmeyi öğrendik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmama yönünde karar aldıklarını anımsatan Sancar, diyalog yoluyla mutabakat sağlanmasından yana olduklarını kaydetti.

"Ne statüko ne restorasyon istiyoruz." diyen Sancar, toplumun yıllardır statüko ve restorasyon arasına sıkıştırıldığını, üçüncü yol için öncelikle iktidarın değişmesi gerektiğini savundu.

"Ret ve inkar politikalarının Türkiye'ye 100 yıl kaybettirdiğini" dile getiren Sancar, "İkinci yüzyılın inşası için ret ve inkar değil tanıma ve çözüm, baskı ve zulüm değil güçlü demokrasi istiyoruz. Cumhuriyeti demokrasiyle buluşturmak istiyoruz. Amacımız demokratik cumhuriyeti inşa etmektir. Yolumuz bu yoldur." değerlendirmesinde bulundu.