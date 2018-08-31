Hearts - St. Mirren maçı rakamları

Hearts ve St. Mirren, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Hearts 9 puanla 1. sırada, St. Mirren 3 puanla 10. sırada bulunuyor. Hearts son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. St. Mirren, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 423 kodlu maçı oynayanlar; Hearts galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, St. Mirren galibiyet oranı 5.50. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Hearts son haftadaki St. Mirren müsabasında 2-1 kazandı.

St. Mirren ise Hearts karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Hearts, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hearts, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

St. Mirren, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda St. Mirren 0 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ