Heidenheim 1846 - Sandhausen maçı istatistikleri

Almanya DFB Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Heidenheim 1846, 30 Ekim 2018 Salı günü Sandhausen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:45. Heidenheim 1846, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Sandhausen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 453 kodlu maçı oynayanlar; Heidenheim 1846 galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.90, Sandhausen galibiyet oranı 2.60. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Heidenheim 1846 son hafta oynanan Fürth maçında 1-1 berabere kaldı.

Sandhausen, Arminia Bielefeld karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında alan Heidenheim 1846, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Sandhausen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda elde etti. Sandhausen, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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