        Heidi Klum kurt ve parazit temizliğinin sonucunu açıkladı

        Geçen yaz kurt ve parazit temizliği detoksuna başladığını açıklayan Heidi Klum, elde ettiği sonucu anlattı

        Giriş: 30.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:57
        Daha önce vücudunda kurt ve parazit temizliği yaptırdığını açıklayan Heidi Klum, bu işlemin sonuçlarını anlattı. 52 yaşındaki süper model, tartışma yaratan parazit temizliği planlarını ilk olarak ağustos ayında Wall Street Journal'a konuşurken paylaşmıştı.

        Heidi Klum, o dönemde; "Bunun yılda bir kez yapılması gerektiğini duydum ve ben hiç yaptırmadım. Bu yüzden gerçekten geride kaldığımı hissediyorum. Ne çıkacağını bilmiyorum" demişti. People'a verdiği yeni röportajında, eşi Tom Kaulitz ile birlikte ekim ayında temizliği yaptıklarını açıklayan Klum; "Birçok kişi bana 'Ne oldu?' diye sordu. Ben de 'Ne olup olmadığını bile bilmiyorum' dedim" ifadesinde bulundu.

        Arınmanın iyi hissettirdiğini söyleyen Heidi Klum; "Eğer herhangi bir parazit varsa, umarım vücuttan atılmışlardır. Çünkü birçok insanın sürekli bundan bahsettiğini duyuyorum" dedi.

        "Sabahları eşinizle birlikte bunu yapmak daha kolay çünkü bu tuhaf içeceği içmeniz gerekiyor" diyen Alman model; "Tamamen bitkisel bir içecek ama yine de iğrenç ve her gün bunu rutin olarak yapmanız gerekiyor" ifadesini kullandı.

        52 yaşındaki Heidi Klum, vücudunun parazitler ve kurtçuklarla dolu olduğunu düşündüğü için, bitkisel içerikli bir arındırma kürüne başladığını geçen yaz açıklamıştı. Klum, Wall Street Journal'a konuşurken, vücudunda kurt veya parazit belirtisi olmadığını, ancak yine de detoksu denemek istediğini söylemişti.

        "Eğer ara sıra suşi gibi çiğ şeyler yiyorsanız yaptırmalısınız" diyen Heidi Klum, vücudunda zararlı organizmalar bulunduğuna inandığını belirtmişti.

        #Heidi Klum
        #detoks
