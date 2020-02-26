Hekimoğlu 9. son bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisinde her hafta çözülemez denilen vakalar Ateş Hekimoğlu ve ekibi tarafından çözülüyor. Dizinin oyucu kadrosunda ise Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Hekimoğlu ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

HEKİMOĞLU 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

İpek, Zeynep'i göz hapsine alır!

Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırılan 13 yaşındaki Ali’nin hastalığına teşhis konulamayınca dosyayı tıbbi tanı tedavi bölümü devralır. Ali arkadaşlarının düzenlediği ruh çağırma seansından sonra hastalanmıştır ve lanetlendiğine inanmaktadır. Ali’nin durumu gittikçe kötüleşirken, tüm bulgular şarbona işaret eder.

Orhan, at yarışı izlemeye beraber gitmediği için Hekimoğlu’ndan bir ton laf işiteceğini düşünür. Fakat İpek, Hekimoğlu’nun Zeynep’le gittiğini söyler. Bu haber gündeme bomba gibi düşer. Öte yandan Emre’nin beklenmedik bir misafiri vardır.

Zeynep, Hekimoğlu ile arasında olanlara yanlış anlamlar mı yüklemektedir? İpek neden Zeynep’in hareketlerini gözlemlemektedir? Emre, Hekimoğlu ve Zeynep’in birlikte çıktığını duyunca ne tepki verecektir? Hastaneye yatan Ali sağlığına kavuşabilecek midir? Yoksa gerçekten lanetlenmiş olabilir mi?