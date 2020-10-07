Hekimoğlu dizisi, 20. Bölümü ile dün akşam Kanal D'de izleyicileriyle buluştu. Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D dizisinden uyarlanan Hekimoğlu'nun 21. Bölüm fragmanı yayınlandı.

HEKİMOĞLU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Hekimoğlu 6 Ekim Salı yayınlanan 20. Bölümde Ateş ve İpek arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Ellerinde çiçeklerle İpek'in odasına gelen Ateş, ona ne söyleyecek?

Öte yandan Hekimoğlu bir kez daha en sevdiği hasta tipiyle karşı karşıyadır. Kendi teşhisini kendisi koymuş olarak Hekimoğlu’nun karşısına çıkan Kerem, ünlü bir doktor olunca işler karışır. Teşhisin yanlış olduğunu düşünen Hekimoğlu bunu kanıtlamaya çalışırken ukala bulduğu meslektaşına meydan okumaktan da geri kalmayacaktır. Bu arada Zeynep ve Kerem arasındaki yakınlaşma kimsenin gözünden kaçmaz. Kısa sürede Zeynep’i etkisi altına alan Kerem, hoşlandığı kadına cesur bir teklifte bulunmakta gecikmez.

Bütün bunlar olurken hem basını hem hastaneyi idare etmeye çalışan İpek ise ona olan ilgisini gizlemeyen bir gazeteciyle vakit geçirmeye başlar. Hekimoğlu bundan hiç hoşlanmayacak ve tabii ki tepkisiz kalmayacaktır. Hekimoğlu, Kerem’e doğru teşhisi koyabilecek mi? Kerem’in cesur teklifi ne? Zeynep bu teklifi kabul edecek mi? İpek yeni bir ilişkiye mi yelken açıyor?

HEKİMOĞLU 21. BÖLÜM FRAGMANI