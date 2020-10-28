KANAL D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu dün akşam 23. bölümüyle ekrandaydı. Selin konusunda duygularını kontrol edemeyen Ateş'in Selin'e daha da yakınlaşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Hekimoğlu 23. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 24. bölüm fragmanı dün akşam 23. bölümün arkasından dizinin takipçileriyle paylaşıldı. Hekimoğlu 24. yeni bölüm fragmanı izle

HEKİMOĞLU 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HEKİMOĞLU 23. BÖLÜM BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 27 Ekim Salı yayınlanan son bölümde hastalığına teşhis koyması için Ateş'in evinin önünde nöbet tutan genç adam, hiç beklenmedik olayların da başlangıcına sebep olacaktır. Genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan, Ateş'in başına da dert açacaktır. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Öte yandan Selin konusunda bir türlü duygularını kontrol edemeyen Ateş, onunla daha da yakınlaşır. Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur.