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Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 32. son bölüm

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yapımları arasında yer alan dizisi Hekimoğlu, 31. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde İpek gerçekleri Hekimoğlu’na açıkladı ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 32. son bölüm

Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 33. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır.

İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu’nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz. Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu’na açıklayacak mı? Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

HEKİMOĞLU 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 33. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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