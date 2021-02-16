Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 38. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir’in bir süredir Hekimoğlu’nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinmiştir. Mahkeme tarihi gelip çatmıştır ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu’nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

Bir yandan Hekimoğlu’nun ekibi de hastanede bir itfaiyeciyi tedavi etmeye çalışmaktadır. Genç itfaiyeci, büyük bir yangının orta yerinde donarcasına üşümeye başlamıştır. Hekimoğlu’nun yokluğunda, bu sıra dışı vakaya sıra dışı bir çözüm getiren kişi Zeynep olacaktır.

Mahir Hekimoğlu’na karşı yumuşayacak mı? Mahkeme nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu hapse girmekten kurtulabilecek mi? Zeynep’in önerdiği çözüm, itfaiyeciyi kurtarmaya yetecek mi?

HEKİMOĞLU 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 38. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...