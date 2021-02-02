HEKİMOĞLU KONUSU NE?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir. Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek’i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım),Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz),Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.