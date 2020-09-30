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HaberlerBBCYaşamHelen Reddy: Feminist hareketle özdeşleşmiş şarkılardan "I Am Woman"ın yazarı Avustralyalı şarkıcı hayatını ka
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Grammy ödüllü feminist şarkıcı Helen Reddy yaşamını yitirdi

Reddy'nin çocukları Traci ve Jordan, Facebook'taki hayran sayfasında yaptıkları açıklamayla annelerinin yaşama veda ettiğini duyurdu. 2015 yılında demans tanısı konan Reddy, o tarihten bu yana Los Angeles'ta bir huzurevinde yaşıyordu

Helen Reddy: Feminist hareketle özdeşleşmiş şarkılardan
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Hellend Reddy, 2017 yılında Kaliforniya'da Royce Hall'da sahneye çıkmıştı.

Feminist hareketle özdeşleşmiş şarkılardan "I Am Woman"ın (Ben Kadınım) yazarı Avustralyalı şarkıcı Helen Reddy 78 yaşında hayatını kaybetti.

Helen Reddy'nin çocukları Traci ve Jordan, Facebook'taki hayran sayfasında yaptıkları açıklamayla annelerinin yaşama veda ettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Sevgili annemiz Helen Reddy'nin 29 Eylül 2020 öğleden sonra Los Angeles'ta öldüğünü duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

"O harika bir Anne, Büyükanne ve gerçekten müthiş bir kadındı" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Çok üzgünüz. Ancak sesinin sonsuza kadar yaşayacağını bilmenin rahatlığını yaşıyoruz."

2015 yılında demans tanısı konan Reddy, o tarihten bu yana Los Angeles'ta bir huzurevinde yaşıyordu.

https://www.facebook.com/HelenReddyOfficialFB/posts/3292356927479945

Grammy ödülü aldı, listelerin en tepesine çıktı

Reddy'nin müziği, 1960'lı yıllarda kadın hareketinin ve yeni yeni ortaya çıkan ikinci dalga feminist hareketinin coşkusunu yakaladı.

O dönemde pek çok plak şirketi tarafından geri çevrilen Reddy, müzikte kadınların çok az para kazanacağına dair olan inanca rağmen yıllar içerisinde büyük bir yıldız haline geldi.

1970'lerin başında, Reddy'nin şarkıları Billboard listelerine hakim oldu. 1972'de I Am Woman'la En İyi Kadın Pop Vokali dalında Grammy kazandı ve bu dalda ödülü alan ilk Avustralyalı olarak da tarihe geçti.

1973 ve 1974'te dünyanın en çok satan kadın vokalistiydi.

I Am Woman da dahil olmak üzere pek çok hit esere imza atan Reddy'nin albümleri ABD'de 25 milyondan fazla sattı.

- Getty Images
Helen Reddy, 7 Ocak 2017'de Los Angeles, Kaliforniya'da Westin Los Angeles Havalimanı'nda düzenlenen Hollywood Show'a katıldı.

Sanatçı bir aileyle büyüdü

1941 yılında Melbourne'de sahne sanatlarıyla uğraşan bir ailenin kızı olarak doğan Reddy, onlarla turneye katılmak üzere 15 yaşında okulunu bıraktı.

Reddy, 20 yaşındayken müzisyen Kenneth Weate ile tanıştı ve evlendi. Ancak bu ilişki çok uzun sürmedi ve ardından Reddy, kızı Traci ile birlikte Sidney'e döndü.

Mercury Records'da plak çıkarma imkanları sunan bir yarışmayı kazandıktan sonra kızı Traci ile birlikte New York'a taşındı.

Bir türlü istediği başarıyı elde edemeyen Reddy, o günlerde ekonomik olarak güçlükler yaşadı. Vizesiyle ilgili sorunlar sebebiyle de çalışmak için Kanada'ya gidip geldi.

1968'de bir partide gelecekteki menajeri olacak Jeff Wald ile tanıştı. Çift hızla evlendi ve Reddy ABD'de kalmaya karar verdi.

- Getty Images
1970 yılında Helen Reddy.

Kariyeri 1971'de başladı

Wald'un Reddy için Capital Records'ta bir single kaydetme fırsatını yakalamasına kadar Traci ile birlikte mütevazı bir hayat sürdüler.

"Jesus Christ Superstar" müzikalinden "I Don't Know How To Love Him" plağının B yüzünde yer alan Reddy, bu şarkısı ile birlikte 1971'deki Bilboard listelerinde 13'üncü sıraya yükseldi.

Ertesi yıl yayımlanan I Am Woman, Aralık ayına kadar listelerde zirveye çıktı ve Reddy, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir numaraya yükselen ilk Avustralyalı şarkıcı oldu.

I Am Woman'ı birbiri ardına yayımlanan "Delta Dawn", "Angie Baby", "Leave Me Alone (Ruby Red Dress)" ve "You and Me Against the World" gibi hit şarkılar takip etti.

Reddy bu yıllarda The Bobby Darin Show, The Muppet Show gibi talk showlarda ve çeşitli programlarda yer aldı.

Gerilim filmi Airport 1975 (1974) ve aile filmi Pete's Dragon'da (1977) da rol alan Reddy küçük bir TV ve sinema kariyerine de sahip oldu.

Reddy'nin müzik kariyeri 1980'lerde düşüşe geçti. Ancak I Am Woman şarkısı hâlâ sıkça duyuluyor. Reddy, 2006 yılında Avustralya Müzik Endüstrisi Derneği Onur Listesi'ne alındı.

- Getty Images
Müzisyen Helen Reddy ve eşi Jeff Wald'un 29 Mart 1980'de Hawaii tatillerinden.

'Kendisine izin verebileceğim biriyle evlenmedim'

Eşi Jeff Wald, Ağustos 2020'de Guardian için yazdığı bir yazıda, plak şirketlerinin kendisine Reddy hakkında, "Eşinizin bu kadınların özgürlüğü saçmalığını yapmasına nasıl izin verirsiniz? Bu onun kariyerine son verecek!" dediğini yazdı.

Wald yazısında plak şirketleri sahiplerine cevabının ise "Onun hiçbir şeyine izin vermem. Ben kendisine izin verebileceğim biriyle evlenmedim çünkü" şeklinde olduğunu yazdı.

Unjoo Moon, Helen Reddy ve Tilda Cobham-Hervey'in 2019'daki Getty Images
Unjoo Moon, Helen Reddy ve Tilda Cobham-Hervey'in 2019'daki "I Am Woman" filmi galasından.

'Hayatımı sonsuza kadar değiştirdi'

Helen Reddy'nin hayatı Unjoo Moon'un yönetmenliğiyle bir sinema filmine de dönüştü. Emma Jensen'in senaryosunu yazdığı filmde Reddy'i ise Tilda Cobham-Hervey oynadı.

Moon, yaptığı açıklamada Reddy'ye saygılarını sundu ve şunları söyledi: "Helen Reddy ile ilk tanıştığımda bana yıllarca onun hayatında olacağımı söyledi. Ardından da hayatını, yeteneklerini ve mirasını kutladığımız film için hikayesini dinleyebildim.

"Bana sanatçı, kadın ve anne olma konusunda çok şey öğrettiği için Helen'e sonsuza dek minnettar olacağım. I Am Woman için yazdığı sözler o kadar çok insanın yolunu açtı ki, diğer birçok insan için yaptıkları gibi hayatımı sonsuza dek değiştirdi. Gelecek nesiller için de yapmaya devam edecek."

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