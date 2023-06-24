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Royal Ascot’ta hem atlar hem de kıyafetler yarıştı

İngiltere'de Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları bu yıl da moda etkinliğine dönüştü. Hem atların hem de izleyicilerin şapkalarının yarıştığı etkinliğe Kral Charles, Kraliçe Camilla, Kate Middleton, Prens William, Prenses Anne, Prenses Beatrice gibi isimler katıldı

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  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Royal Ascot etkinliğinde bir araya geldi.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    İngiltere'nin Berkshire kentindeki Ascot Hipodromu'nda düzenlenen beş günlük at yarışı, her zamanki gibi moda etkinliğine dönüştü.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    Kraliyet Ailesi üyeleri en şık kıyafetleri ve göz alıcı şapkalarıyla etkinliğe katıldı.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    Cumartesi günü sona erecek at yarışlarına şimdiye kadar Kral Charles, Kraliçe Camilla, Prens William, Kate Middleton, Prenses Anne ve Prenses Beatrice gibi isimler katıldı.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    Royal Ascot, katı kıyafet kurallarıyla biliniyor.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    Zira sadece İngiliz Kraliyet Ailesi ve özel bileti olan kişiler tarafından kullanılabilen özel alandaki kadınlardan şapka ve dizin hemen üstünde ya da daha uzun kıyafetler giymeleri isteniyor.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    Erkeklerin ise silindir şapka, yelek, siyah ayakkabı ve etekleri uzun bir ceket olan jaketatay giymeleri gerekiyor.

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    İşte Royal Ascot At Yarışları'ndan kareler...

     

     
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

    *Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir. 
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!
  • Hem atlar hem de şapkalar yarıştı... Royal Ascot’tan kareler!

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