Henan Jianye - Guizhou Toro rakamlar

Henan Jianye ve Guizhou Toro, 07 Kasım 2018 Çarşamba günü Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 14:35. 31 puanlı Henan Jianye 13. sırada bulunuyor, Guizhou Toro 21 puana sahip ve 16. sırada. Henan Jianye son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Guizhou Toro, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 435 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Henan Jianye kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guizhou Toro sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Henan Jianye son hafta oynanan Tianjin Teda maçında 1-0 yenildi.

Guizhou Toro ise Yanbian maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Henan Jianye, 14 gol attı ve 22 gol yedi.

Guizhou Toro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Guizhou Toro, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 37 kez topu kendi kalesinde gördü.

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