Uzun süredir dinlemediğimiz bir şarkıyı yeniden dinlediğimiz zaman ise beynimiz bilinmeyen yeni bilgilerle uğraşmadığı için rahatlıyor ve endorfin salgılıyor. Bu alışkanlığımızı bilen müzik sektörü de durumu değerlendiriyor ve her yıl en çok dinlenen şarkıları birbirine benzetiyor.