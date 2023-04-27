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Avcılar'da çatlaklarla dolu binanın bulunduğu sokakta korku

Deprem korkusunun yaşandığı İstanbul'da bazı binaların görüntüsü korkuya neden oluyor. Bu kez de Avcılar'da kolon, kiriş ve duvarlarında çatlaklar olan ve tehlike saçan bir apartmanın hali şaşkına çevirdi

Her an yıkılabilir! Avcılar'da korku dolu bekleyiş
DHA

Avcılar'da 1 ay önce boşaltılan 4 katlı bina tehlike saçıyor. Kolon, kiriş ve duvarlarında derin çatlaklar bulunan 40 yıllık Pehlivan Apartmanı'nın bulunduğu sokakta oturanlar tedirginlik içinde.

DHA'nın haberine göre daire sakinlerinin henüz anlaşamadığı için yıkımına başlanamayan binadan zaman zaman beton parçaları düşürüyor. Mahalle sakinlerinden Gülsen Önder, "Her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım" dedi.

Ambarlı Mahallesi'nde bulunan dıştan bakıldığında derin çatlaklıkları rahatlıkla görülen, balkonlarındaki betonları ve sıvaları dökülen korozyona uğrayan demirleri açığa çıkan 4 katlı Pehlivan Apartmanı çevrede korkuya neden oluyor. Daire sahiplerinin sağlam olduğunu savunarak boşaltılmasına ve yenilenmesine karşı çıktığı binadan karot örnekleri alındı. Bazı bina sakinlerinin itirazları nedeniyle işlemler ağır ilerlerken düzenlenen raporda binanın riskli olduğu belirtildi.

BİNANIN 15 TEMMUZ'A KADAR YIKILMASI GEREKİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avcılar Belediyesi'ne başvurunun ardından bina için kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Binada oturan ve tahliye kararına karşı çıkan bir aile geçen ay evi boşaltırken, binanın kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için daire sahipleri ile müteahhitler uzlaşamadı. Yıkılması için yasada öngörülen 'Riskli yapı' raporu için Şubat ayında başvuruldu. Raporun verilmesinin ardından 60 günlük süre de başladı. Pehlivan Apartmanı'na bitişik binada oturanlar ise, apartmandan zaman zaman düşen sıva ve beton parçalarından tedirgin.

"HER AN ÜSTÜMÜZE YIKILACAK KORKUSU YAŞIYORUZ"

Riskli raporu bulunan ve yıkılması gereken apartmanın yan binasında oturan Gülsen Önder, endişeli olduklarını söyledi. Önder, "Yandaki apartman her an üstümüze yıkılacak diye korkuyla oturuyoruz. Bina çatlamış, ikiye ayrılmış. Hala bu binayı böyle tutuyorlar. Niye bu binayı bekletiyorlar anlamadım. Yıkılıyor zaten. 'Güm' diye ses geliyor. Bakıyoruz ki tavan çökmüş. Apartman mı yıkılıyor ne oluyor ? Bir ay öncesine kadar oturan vardı. Sonra müteahhide verelim dediler, herhalde anlaşamadılar. 'Bizim binamız sağlam binamızda sıva çatlağı var' diye kendilerini oyaladılar oturdular. Tehlikeli. Bizim binamız da çürük burası da kentsel dönüşüme girecek yıkılacak. Acil olarak bu binanın yıkılması gerek. Daha müteahhitle anlaşacaklarmış. Görüşmedeler. Bilmiyorum müteahhit ne zaman yıkar burayı. Yoksa belediye mi yıkar ? Acil bir şeyler yapsınlar. Bizim canımız da güvende değil. Çoluk çocuğumuz var. Bu kadar boş vermezlik olmaz geldim geliyorum diyor" diye konuştu.

BİNANIN DURUMU

Avcılar Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu bina ile ilgili başvuru geçen Şubat ayında yapıldı, binanın işlemleri ise, geçen Şubat ayında tamamlandı. Dosyası Şehircilik ve İmar Müdürlüğü'ne giden Pehlivan Apartmanı'ndaki daire sahiplerinin rapora itiraz için 15 günlük süresi bulunuyor. 90 günlük yasal süre içerisinde binanın yıkılması gerekiyor. Binanın kentsel dönüşüme girmesi ve uzlaşamayan müteahhit ile daire sahiplerinin itirazı halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın devreye girerek inceleme yaparak bir rapor hazırlaması bekleniyor. Hiçbir itiraz olmaması ve binanın 90 günlük sürenin sona erdiği 15 Temmuz 2023'e kadar yıkılmaması halinde, belediyenin binayı yıktıracağı, yıkım bedelini ise, ev sahiplerinden tahsil yoluna gideceği kaydedildi.

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