Her gün süt içerseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Etkileri sizi çok şaşırtacak!

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Sütün bazı hastalıklara karşı koruduğu ve birçok faydası olduğu kaçınılmaz bir gerçek fakat her şeyin fazlasında olduğu gibi sütün de fazlası zararlıdır. Cafaro, 'Günde üç bardak ve fazlası kadar süt içen kadınların kansere yakalanma ihtimalleri yüzde 44, kemik kırılmaları yüzde 16, kalça kırıkları ise yüzde 60 oranında artış gösteriyor. Günde iki bardaktan fazla süt içenler kadınlar daha az içenlere kıyasla iki kat daha fazla yumurtalık kanserine yakalanıyor. İnek sütünün içerinde büyüme hormonu da olduğu için meme ve diğer kanserlere yakalanma oranı da artış gösterebilir' diyor.

Kaynak: National Institutes of Health