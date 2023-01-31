Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Her hafta yeni bir salgın: Virüs ve bakterilere bağlı üst solunum yollarındaki artış salgın halini aldı

“Covid-19 salgınından kurtulduk!” derken beklemediğimiz salgınlarla karşı karşıya kalmanın şaşkınlığı içindeyiz. Üstelik tam “geçti” dediğimiz noktada yeni bir hastalıkla karşılaşıyoruz. Ayakta geçirilecek enfeksiyonların sonu hastane servisleri ve yoğun bakımlar. Üstelik zorlananlar sadece yaşlılar ve kronik hastalığa sahip olanlar değil. Çocuk ve gençler de hastalıkla mücadelede risk altında. Ocak ayı başından beri aynı sorunlarla acil servislere başvuran hasta oranı 4-5 katına çıkmış durumda. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi

Her hafta yeni bir salgın: Virüs ve bakterilere bağlı üst solunum yollarındaki artış salgın halini aldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Covid-19 önlemlerinden kurtulur kurtulmaz derin bir “Oh!” çekmiştik. Buna karşın diğer virüs ve bakterilere bağlı üst solunum enfeksiyonlarındaki artışı hesaba katamamış olduğumuzu gördük. İçinde bulunduğumuz dönemde gribal enfeksiyon salgınları bitmiyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Eylül başında önce yuva ve ilkokul çocuklarında başlayan nezle ve grip gibi enfeksiyonlar aralıksız olarak devam edip ciddileşiyor. Neredeyse her hafta başka bir viral solunum yolu enfeksiyonuna bağlı salgın gerçekleşiyor. Bu, öncelikle küçük çocukları etkilerken hastalık yetişkinlere onlardan geçiyor. Küçük çocuklarda bronşit ve zatürreye kadar ilerleyebilen hastalıklarla karşılaşıyoruz. Bu durum özellikle yaşlı ve altta yatan kronik hastalığı olan bireylerde sıklıkla hastaneye yatış gerektiren zatürreye ilerliyor ve yoğun bakım ihtiyacıyla bile karşılaşılabiliyor” diyor ve devam ediyor:

OCAK AYINDAN İTİBAREN 4-5 KAT ARTTI

“Acil servislerde eylül ayı başından beri yavaş yavaş artan boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş, öksürük, baş ağrısı, halsizlik, tüm vücutta ağrı, bulantı, ishal, geniz akıntısı ve iştahsızlık gibi basit viral enfeksiyon belirtileriyle başvuran hasta sayımız artış göstermiş durumda. Özellikle Ocak ayı başından itibaren acil servislere başvuran bu tip hastaların oranı 4-5 kat artarak tüm acil servis başvurularının üçte birine ulaşmış durumda.”

SALGINLARIN ARKASI KESİLMİYOR

Salgınların arkasının kesilmediğini söyleyen İkizceli’ye göre geçmiş yıllarda ayaktan 6-7 günde geçirilen basit viral enfeksiyonlar bu yıl hastanelik ediyor, yataklara düşürüyor. Tam ‘geçti iyileştik!’ diyoruz yenisi başlıyor ve hastalık hali bir kısır döngü şeklinde devam ediyor. Acil servis veya polikliniklerde hastalarla sık temasta bulunan sağlık çalışanlarının 4-5 aydır sürekli enfekte halde görev yaptıkları, halsiz ve moralsiz olmalarının iş motivasyonlarının azalmasına yol açtığı belirtiliyor.

HERKES HASTA

Bu durumda akla, “ardı arkası kesilmeyen hastalıkların nedeni ne” sorusu geliyor. Bazı uzmanlara göre Covid-19 ve Covid-19 aşıları bağışıklığımızı düşürmüş durumda. Prof. Dr. İbrahim İkizceli, şu an için bunu destekleyip bu mekanizmayı açıklayan bilimsel kanıtlara sahip olunmadığını söylüyor. İkizceli, sağlık uzmanlarının bu konudaki en akılcı yanıtının 2 yıldır Covid-19 salgınına karşı maske, mesafe ve temizliğe aşırı dikkat olduğunu, bu salgın süreci boyunca Covid dışı viral enfeksiyon testlerinin hep negatif izlendiğini belirtiyor.

Bu 2 yıllık süreçte başka enfeksiyon görülmediğine dikkat çeken İkizceli, birdenbire maskeleri çıkarıp koruma önlemlerimizi azaltınca diğer mikroplarla yeniden karşılaştık” cümlesiyle, yaşadığımız sorunun kaynağını açıklamış oluyor.

AYNI TİP ENFEKSİYONLAR NEDEN ŞİMDİ DAHA AĞIR GEÇİYOR?

Prof. Dr. İbrahim İkizceli’ye göre normal süreçte virüslerin çoğu özellikle de solunum yolu enfeksiyonuna neden olanlar her yıl ufak mutasyonlara (genetik değişikliklere) uğruyor. Bu virüslerle yılda bir kez karşılaşan bağışıklık sistemi değişikliklere adapte olup güçlenirken, yaşanan süreçte iki veya daha fazla mutasyon süreci tamamlamış virüslerle karşılaşınca zorlanma kaçınılmaz hale geliyor. Üstelik bu zorlanmaya sağlıklı çocuk ve gençlerde bile rastlanıyor. İleri yaş grubundakiler, bağışıklık sistemi zayıf kişiler, kronik hastalığa sahip olan hastalar bu sorundan en ciddi şekilde etkilenen grupları oluşturuyor. Bunun sonucu hastanede yatarak tedavi, yoğun bakım ihtiyacı hatta ölüm bile olabiliyor. Acil serviste yapılan rutin viral testler de bu hastalarda çoğu zaman negatif saptanıyor.

ÖKSÜRÜK ŞİDDETLİ OLUYOR VE UZUN SÜRÜYOR

Son aylarda gribal enfeksiyon sonrası acil servislere günlerce hatta aylarca süren öksürük ataklarıyla başvurularda önemli oranda artış olduğuna dikkat çekiliyor. Normal şartlarda gribal enfeksiyon sonrası 5-7 gün süren öksürük, diğer önemli semptomlar arasında olan ateş ve kırgınlığın geçmesine karşın haftalarca devam edebiliyor. İkizceli, bu durumun alerji hikayesi olan kişilerde viral enfeksiyon sonrası öksürük şikayetinin 2-3 ay devam etmesi ve beraberinde astım benzeri semptomların gelişmesiyle karakterize “reaktif bronkospazm” olarak bilinen bir sorun olduğuna dikkat çekerek “Bugünlerde viral enfeksiyon sonrası alerji hikayesi olmayan her yaştan sağlıklı kişilerde bile uzun süren öksürük yakınmaları sık görülmeye başladı. Bunun nedeni Covid-19 sonrası maske ve mesafe önlemleri sayesinde korunduğumuz virüslerin, önlemlerin kalkması sonrasında daha da değişmiş mutasyonlarıyla karşılaşıyor olmamız olabilir. Hava kirliliğinin de bir etken olarak görülmesi gerekir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda ılık bitkisel çay gibi sıvıların tüketilmesi yararlıdır. Eğer öksürüğe nefes darlığı da eklenirse derhal hastaneye başvurulması gerekir” diyor.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlıklı olmak için gülümseyin! İşte gülümsemenin vücudumuza faydaları
SAĞLIK Sağlıklı olmak için gülümseyin!
Harvard'lı araştırmacılar sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını açıkladı: İşte erken ölümü engellemeye yardımcı 4 diyet!
SAĞLIK Harvard'lı araştırmacılara göre uzun yaşamı ...
Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye kadar düzenli olarak içmediyseniz pişman olabilirsiniz!
SAĞLIK Her gün bir şişe maden suyu içersek ne olur? Şimdiye ...
Kaygılarınızın asıl nedeni tükettiğiniz yiyecekler olabilir! İşte anksiyeteyi tetikleyen besinler
SAĞLIK Kaygılarınızın asıl nedeni tükettiğiniz yiyecekler ...
Sıradan bir taş değil: Her renginde başka şifa! Tansiyonu dengeliyor, uyumsuzlukları gideriyor, stresi azaltarak enerji veriyor!
SAĞLIK Sıradan bir taş değil: Tansiyonu dengeliyor, ...
Aşık olduğunu anlamanın 9 yolu bilimsel olarak kanıtlandı! Psikoloji uzmanları açıklıyor!
SAĞLIK Psikoloji uzmanlarına göre aşık olduğunuza dair 9 ...
Ayakta su içmek neden zararlı? Ayakta su içmenin bilinmeyen zararları
SAĞLIK Neden ayakta su içmemeliyiz? İşte 4 zararı
Su içmek için en doğru zamanlar!
SAĞLIK Su içmek için en doğru zamanlar! Bu vakitlerde içilen ...
Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son
SAĞLIK Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ...
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.