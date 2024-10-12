Her mevsim sofraların yıldızı! Evde kolaylıkla yapabileceğiniz tam ölçüsünde terbiyeli sulu köfte tarifi!
Yavaş yavaş soğuyan havalarda sofralarınıza sıcacık bir dokunuş eklemek istiyorsanız, terbiyeli sulu köfte tam size göre! Bu geleneksel Türk yemeği, limon ve yumurtayla hazırlanan terbiyesiyle damaklarda iz bırakıyor. Hem besleyici hem de pratik bu tarifle sevdiklerinize lezzet dolu anlar yaşatabilirsiniz. İşte tarifin detayları!
Her mevsim rahatlıkla yapabileceğiniz, kolay hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle terbiyeli sulu köfte, sofraların baş tacı olacak. Limonlu terbiyesiyle klasik sulu köfteye farklı bir tat katan bu tarifin detaylarını sizin için derledik. İşte detaylar!
MALZEMELER
350 gram orta yağlı kıyma
3 yemek kaşığı pirinç
2 adet orta boy patates
2 adet havuç
2 küçük soğan
2 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
Yarım limon suyu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Süslemek için maydanoz
HAZIRLANIŞI: KÖFTELERİ HAZIRLAYIN
İlk olarak, kıymayı geniş bir yoğurma kabına alın. Üzerine rendelediğiniz soğanı ekleyin, ancak soğanın suyunu elinizle sıkarak çıkarmayı unutmayın. Yıkanmış ve süzülmüş pirinç, tuz ve karabiberi de ekleyip, kıymayı iyice yoğurun. Karışım kıvam aldığında, küçük parçalar kopararak köfteleri elinizle yuvarlayın.
SEBZELERİ PİŞİRİN
Patates ve havuçları soyup, küp şeklinde doğrayın. Tencereye alın ve zeytinyağı ile hafifçe kavurun. Kavurduğunuz sebzelerin üzerine yaklaşık 1 litre su ekleyip, 5-6 dakika kaynamaya bırakın. Sebzeler hafif yumuşadığında, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
KÖFTELERİ EKLEYİN
Hazırladığınız köfteleri una bulayın ve kaynayan sebzeli suyun içerisine dikkatlice ekleyin. Köftelerin dağılmaması için karıştırmadan kaynamaya bırakın.
TERBİYEYİ HAZIRLAYIN
Bir kasede limon suyu ve yumurta sarısını iyice çırpın. Bu karışıma, kaynayan yemekten 3-4 yemek kaşığı suyu azar azar ekleyerek ılımasını sağlayın. Ilıyan terbiyeyi yavaşça tencereye ilave edin ve yemeği karıştırın. Bu sayede terbiyenin kesilmesini önlemiş olursunuz.