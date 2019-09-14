Her Yerde Sen 13. son bölümü izlendi. Selin ile Demir'in başında geçen olayları konu alan Her Yerde Sen'in yeni bölümünde Demir ile Selin yakınlaşıyor ve Demir, Selin'e onu sevdiğini söylüyor.

HER YERDE SEN 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevgili olan Selin ile Demir aşkını doya doya yaşıyor.



HER EYRDE SEN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Artemim iki ayrı şirkete bölünürken Demir giderek güç kaybeder. Demir’e aşkını itiraf eden Selin onu geri kazanmak için uğraşır, ancak Demir araya mesafe koymak istemektedir. Bünyamin aralarındaki sorunları çözmeye uğraşırken Demir’in kilitlerini açmaya başlar. Ancak kolay teslim olmayan Demir’in son sınavı Selin’e hayranlığını saklamayan biri olacaktır.