Başrollerini Furkan Andıç ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne Demir'in Eylül ile eski sevgili olduğunu açıklaması. Son bölümde Selin'i kaybetme korkusu Demir'i zor durumda bırakır, Demir ile Eylül'ün arasında kalan Selin yeni bölümde Eylül ile Demir'in eski sevgili olduğunu öğreniyor. Bu itiraftan sonra Selin'in tepkisi ne olacak.

HER YERDE SEN 16. BÖLÜM ÖZETİ

Selin’in kaybetme korkusu onunla konuşmak isteyen Demir’i zor durumda bırakır.

Bugünü yaşamak isteyen Selin ve Demir evlerinde baş başa bir hafta sonu geçirmeyi planlar.



Ancak onları çeşitli sürprizler beklemektedir. Merve Antalya’dan morali bozuk dönünce arkadaşları terapist Bünyamin’i devreye sokar. Eylül ve Demir arasındaki gerilim doruk noktasına çıkarken Selin ikisinin arasında kalacaktır.

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM FRAGMANLARI

Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir’in hayatındaki kadının Selin olduğunu keşfeder. Demir, Eylül’ü Selin’den uzak durması için uyarır. Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim’in finansal sıkıntıları Burak ve Demir’i zorda bırakırken Eylül ve Selin’in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir’i en büyük korkusu ile başbaşa bırakır.