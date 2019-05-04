Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hercai 9. yeni bölüm fragmanı: Miran aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu! Hercai 8. son bölüm

Hercai 8. son bölümü bu akşam ekranlardaydı. Hercai'nin son sahnesinde büyük bir şok yaşatan gerçek, Azize Aslanbey'in sözleriyle ortaya çıktı. Azize, Şadoğlu ailesinden intikam yeminini tekrarlarken, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu söyledi. Yeni bölüm fragmanı ise dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. İşte Hercai 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm özeti

Hercai

Hercai 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Hercai'de Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karıştı. Ama asıl heyecanın arttığı anlar, bölümün final sahnesinde yaşandı. Azize Aslanbey, Şadoğlu ailesinden intikam yeminini tekrarlarken, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu söyledi. Azize'nin planı, Miran Şadoğlu ailesini paramparça ettikten sonra Miran'ın gerçek babasını ortaya çıkarmak. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise, Miran'ın Reyyan'dan vazgeçmeye niyeti olmadığı görülüyor. Hercai 8. son bölüm özeti ve 9. yeni bölüm fragmanı haberimizde. 

HERCAİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI 

 

HERCAİ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ablam yok gitmiş!"

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor!

Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çarpışma 21. bölüm ilk sahne: Kadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
TELEVİZYONKadir ve Cansız hesaplaşmasında neler yaşanacak?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu? 3 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali
TELEVİZYONZuhal Topal'da haftanın birincisi kim?
Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 3 Mayıs Cuma Yemekteyiz haftanın finali
TELEVİZYONYemekteyiz haftanın birincisi kim?
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve kim elendi? 3 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın finali
TELEVİZYONGelinim Mutfakta kim birinci oldu?
Çukur'da sürpriz isim: Cihangir Ceyhan - Magazin haberleri
TELEVİZYON'Çukur'da sürpriz isim
Gülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final - Magazin haberleri
TELEVİZYONGülperi ve Kadir'i bekleyen sürpriz final!
Çarpışma 21. yeni bölüm ilk sahne: Kadir’i şoke eden gerçek! Çarpışma 20. son bölüm izle
TELEVİZYONKadir’i şoke eden gerçek!
Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm: Seher'den şok hamle! Bir Zamanlar Çukurova 32. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
TELEVİZYONSeher'den şok hamle!
Avlu 40. son bölüm: Zerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak! Avlu 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
TELEVİZYONZerrin'den, Kudret ile Azra'ya ölümcül tuzak!
Veli ve Kerem söz düellosunda!
TELEVİZYONVeli ve Kerem söz düellosunda!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X