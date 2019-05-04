Hercai 9. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Hercai'de Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karıştı. Ama asıl heyecanın arttığı anlar, bölümün final sahnesinde yaşandı. Azize Aslanbey, Şadoğlu ailesinden intikam yeminini tekrarlarken, Miran'ın aslında Hazar Şadoğlu'nun oğlu olduğunu söyledi. Azize'nin planı, Miran Şadoğlu ailesini paramparça ettikten sonra Miran'ın gerçek babasını ortaya çıkarmak. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise, Miran'ın Reyyan'dan vazgeçmeye niyeti olmadığı görülüyor. Hercai 8. son bölüm özeti ve 9. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

HERCAİ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ablam yok gitmiş!"

Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır! Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor!

Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey! Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var! Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?