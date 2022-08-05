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Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor! Geceye damga vurdu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı. Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Sambacı, hem goller attı hem de gol pası verdi. İşte sosyal medyada Lincoln Henrique yorumları

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  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Slovacko’yu 3-0 mağlup ettiği mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Lincoln Henrique yıldızlaştı. 
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    Maçın 17. dakikasında Emre Mor’un golünde pası veren Henrique, 45+2. dakikada serbest vuruştan ve 81. dakikada uzaktan taptığı vuruşla iki kez fileleri sarstı. 
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    Brezilyalı futbolcu, 2 gol 1 asistle müsabakadaki tüm gollere etki ederken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından ayakta alkışlandı. Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    İşte Lincoln Henrique yorumları: 
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    ŞANSAL BÜYÜKA: İlk defa izledim. Yanılır mıyım bilemem. Elbette bir Alex değil... Asla değil... Ama Alex sonrası uzun yılların ardından ilk defa Fenerbahçe’de bir futbol aklı gördüm: Lincoln Henrique...
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    UĞUR MELEKE: Dünün konuşulmaya değer tek adamı Gustavo Henrique değildi elbette. Hazırlık döneminde inişli-çıkışlı bir grafik çizen Lincoln beni ziyadesiyle mahcup etti, hem özgüveni hem de kalitesiyle onu izlemek bir zevkti dün gece.
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    TWITTER'DA YAZILANLAR

    - Lincoln'ü isterken Jesus'un bir bildiği varmış. Umarım hocalara saygı duymayı öğreniriz.  İnanın Jesus bu işi hepimizden iyi biliyor.
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    - Duran oyun akan oyun fark etmez Lincoln Henrique füzeyi atar
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    - Lincoln'un golleri kaptan Alex'i hatırlattı. İnşallah onun gibi efsane olur.
  • Herkes Lincoln Henrique'yi konuşuyor - Geceye damga vurdu - Fenerbahçe haberleri

    - Lincoln Henrique… Eğer futbol bir sanatsa, icra ettiği sanatta olağanüstü yeteneklere sahip bir kişi.

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