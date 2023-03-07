BOĞA

Keyiflerine çok düşkün oldukları için genelde tembel olarak damgalanmış olan Boğa burçlar aslında en çalışkan burçlar arasındadır. Hayalperest olan Boğalar, bu hayallere kavuşabilmek için çok çalışmaları gerektiğini bilir ve bunun için çaba gösterirler. Özellikle bir Boğa burcu, sevdiği bir işte çalışıyorsa, o işte mutlaka yükselecektir.