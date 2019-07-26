Herkül Efsane Başlıyor filmi oyuncuları kimler? Herkül Efsane Başlıyor filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Fantastik ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Herkül Efsane Başlıyor filmine dair detaylar...

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR FİLMİ KONUSU

Milattan önce 1200 yılında, antik Yunan şehirlerinden birindeyiz. Dünyada yaşayan kraliçelerden biri, Zeus’un cazibesine kapılır ve ondan bir çocuğu olur. Herkül adını verdikleri bu prens için öngörülen kaderde, zalim kralın hanedanlığını sona erdireceği ve şehre düzen getireceği yer almaktadır.

Aradan yıllar geçer, kim olduğunu ve aslen nereden geldiğini bilmeyen Herkül’ün istediği tek şey Girit prensesinin aşkına karşılık vermesidir; ne var ki güzel prensesin daha önce kardeşine söz vermiş olması işleri karıştırır. Herkül tam da bu esnada gerçek kimliği ve kaderiyle yüzleşir. Artık önünde iki yol vardır. Herkül, ya aşkına sahip çıkıp güzel prensesle şehirden kaçmak ya da daha önce çizilmiş olan kaderini takip edip bir kahraman olmayı seçmek zorundadır. Kahramanlığa giden yol ise yabancıların tahmin edilemez tuzakları ve tanrıların gazabıyla doludur.

Kaynağını mitolojik hikayeler ve efsanelerden alsa da işin fantastik boyutundan ziyade gerçekçi ve insan yanına odaklanan yapımın yönetmen koltuğunda Die Hard 2 filminin yönetmeni Renny Harlin bulunuyor.

HERKÜL: EFSANE BAŞLIYOR OYUNCULARI KİMLER?

Herkül: Efsane Başlıyor, yönetmenliğini Renny Harlin'in üstlendiği, 2014 Amerika Birleşik Devletleri yapımı fantastik aksiyon filmi. Başrollerini Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee ve Liam Garrigan'ın paylaştığı film, mitolojik kahraman Herkül'ün hayatının bir bölümünü konu almaktadır.