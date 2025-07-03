Hermanos Gutierrez'den Harbiye'de konser

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 32. İstanbul Caz Festivali'nde konser verdi.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İkiliden Estevan Gutierrez, konsere gelenleri Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle selamlayarak, kardeşi Alejandro Gutierrez ile aynı sahneyi paylaştıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Konserde yorumladıkları eserlere dair bilgi veren Alejandro Gutierrez de İstanbul'da dinleyicilerin ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu güzel mekanda sizlerle birlikte çalmak inanılmaz. Avrupa turunun tam ortasındayız. Harika gidiyor. Her zaman olmak istediğimiz şehirlerde çalıyoruz. Babamız İsviçreli, annemiz Ekvadorlu ve hiçbir zaman bir grup olmak, dünya çapında turneye çıkmak gibi bir hedefimiz olmadı. Bu yüzden bu akşam için çok minnettarız" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 1,5 saat süren konsere seyirciler alkışlarla eşlik etti.

Gutierrez kardeşler, 2017'de ilk albümleri 8 Anos'u, 2019'da Hoy Como Ayer, 2020'de Hijos del Sol, 2022'de El Bueno Y El Mano, 2024'te Sonido Cosmico'yu yayınladı.

İki kardeş, Latin Amerika'nın gitar melodileriyle ilk kez dedelerinin dinlettiği Julio Jaramillo kayıtlarıyla tanıştı. İkili, eserlerinde salsa, milonga ve kumbiyadan, 1950'lerden 1980'lere uzanan geniş bir zaman diliminden ilham aldı.