Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı
İstanbul Şişli'deki bir eğlence mekanında müşteri ile çalışanlar arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada müşteri, çalışanların üzerine aracını sürdü. Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada da o anda yol kenarında bulunan bir kişiye hızla çarptı. Aracın çarptığı kişi yaralanırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Giriş: 12.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:57
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Şişli'nin Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında çalışanlar ile bir müşteri arasında hesap tartışması yaşandı.
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Mekanda çıkan kavga sokağa taştı. Çıkan kavgada darbedilen müşteri, otomobilini iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü.
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Şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışırken bir kişiye çarptı.