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        Haberler Gündem Güncel Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı | Son dakika haberleri

        Hesap kavgası sokağa taştı: Araçla kavga ettiği çalışanların arasına daldı

        İstanbul Şişli'deki bir eğlence mekanında müşteri ile çalışanlar arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Sokağa taşan kavgada müşteri, çalışanların üzerine aracını sürdü. Sürücü, olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada da o anda yol kenarında bulunan bir kişiye hızla çarptı. Aracın çarptığı kişi yaralanırken, polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:57
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        Şişli'nin Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanında çalışanlar ile bir müşteri arasında hesap tartışması yaşandı.

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        Mekanda çıkan kavga sokağa taştı. Çıkan kavgada darbedilen müşteri, otomobilini iş yeri çalışanlarının üzerine sürdü.

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        Şüpheli, aracıyla kaçmaya çalışırken bir kişiye çarptı.

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        Aracın çarptığı kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

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        Ağır yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 

        Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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        Ayrıca olay cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        #İstanbul Şişli
        #kavga
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