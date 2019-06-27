Heykel yarışması sonuçlandı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl 5'incisini düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl 'Çelik ve Çocuk / Çocukluk' temasıyla düzenlenen yarışmanın Tophane-i Amire'de gerçekleştirilen ödül töreninde, 107 başvuru arasından seçilen 18 heykel çalışması ödül almaya hak kazandı. Değerlendirme sonucunda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinden Berke Uysal 'Nasıldı Çocukluk' eseriyle 1'incilik ödülüne, Ömer Kasımoğlu eseriyle 'Tempus Fugit' eseriyle 2'ncilik ödülüne ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi Alena Firsanova ise 'Çocukluk' eseriyle 3'üncülük ödülüne layık görüldü. Diğer 15 heykel ise Mansiyon Ödülü, Jüri Özel Ödülü ve Erdemir Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Etkinlikte konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar öğretim görevlisi Neslihan Pala, ''Ülke çapında tüm heykel öğrencilerine açık olan ve büyük kapsamlı bir yarışma düzenledik. Yarışma öncesinde üniversitelere çelik, metal, ve demir geliyor. Çocuklarda yarışma gününe kadar üretmeye başlıyor. Yarışmaya 107 yarışmacı katıldı, 18 eserler ödüllere laik görüldü. Öğrenciler, çalıştıkları atölyelerde eğitimini aldıkları için gayet olgun işler ortaya çıktı. Küçük sınıflarda okusalar gayet başarılı işler ortaya koydular. Sanatın gelişmesi için bu tür yarışmaların daha fazla olması faydalı olabilir. Ya da heykel sempozyumlarının daha fazla olması da iyi olabilir. Çünkü ülkemiz uluslararası heykel sempozyumlarının sayısı oldukça düştü. Daha fazla çalıştığımız kurum ve belediyeler vardı, artık toplasan 2 tane belediye ile çalışabiliyoruz. Bunların tekrar canlanması gerektiğini düşünüyorum'' dedi.

Birincilik ödülüne layık görülen Berke Uysal, 10 bin ₺ kazandı.

Yarışmanın üzerinde üretilen işlerin yaklaşık 1,5 - 2 ay arası süreci kapsadığını belirten Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Metal Atölyesi Öğretim Görevlisi Doç. Bülent Çınar, konuşmasında şunları söyledi; ''Daha büyük işler olursa onlar daha fazla zaman alıyor. Bu yarışmanın limitleri vardı; heykelin 1 metre en uzun kenarıydı dolayısıyla bunun üretim süreci 1,5 ayı buluyor, bunu konuda öğrenciye yeterli süre verilmiş oluyor. 1,5 ay öncesinden öğrenciye ham maddesi teslim edilmiş oluyor. Firmanın vermiş olduğu bu malzemeleri çocuklar yeterli sürede çalışabiliyorlar. Bu, bence Türkiye için çok önemli. Sanat eğitiminde çok iyi sıçrama oluşturuyor. Sanayi ve üniversite iş birliği her zaman konuşulur. Biz, sonuçta sanatçı yetiştiren bir üniversiteyiz. Sanayi ile nasıl bir bağımız olabilir diye düşündüğünüz de işte bu böyle bir bağ oluşturuyor. Sanayi ve üniversite iş birliği için bizim öğrencimizin gelecek vizyonu dahilinde mesleki formasyon açısından çok önemli bir değer üretiyor.''

Sanat eğitimine destek olmak, heykel alanında genç yetenekleri teşvik etmek ve onları desteklemek amacıyla düzenlenen yarışmanın 1'incisine 10 bin ₺, 2'ncisine 7 bin 500 ₺, 3'üncüsüne 5 bin ₺, Mansiyon Ödülü'ne layık görülenlere 3 bin ₺, Jüri Özel Ödülü ve Erdemir Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan öğrencilere ise 2 bin ₺ takdim edildi. Ayrıca, ödül almaya hak kazanan tüm öğrencilere sertifika verildi. Dereceye giren öğrencilerin eserleri, 5 Temmuz tarihine kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu'nda sergilenecek.