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Haberler Sağlık HGB Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? HGB Düşüklüğü Belirtileri
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HGB nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? HGB düşüklüğü belirtileri

HGB ya da diğer adıyla hemoglobin tam kan sayımı testlerinde karşımıza çıkan bir parametredir. Kansızlık ya da demir eksikliği şüphesinde öncelikli bakılan testlerden biridir. Peki HGB normal değeri kaç olmalıdır? HGB düşüklüğü kanser belirtisi mi? İşte HGB ile ilgili merak edilenler….

HGB Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? HGB Düşüklüğü Belirtileri
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HBG (Hemoglobin) kırmızı kan hücrelerinde depolanan demir bakımından son derece yüksek olan bir proteindir. HGB esas olarak kemik iliğinde üretilir. Bununla birlikte vücuttaki demir miktarını belirleyen bir parametre olarak hemoglobin kabul edildiği için kansızlık ya da demir eksikliği sorunlarında ilk bakılan parametredir. Peki bu kadar önemli bir parametre olan HGB hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? HGB nedir, neden olur? HGB normal değeri kaç olmalıdır? İşte HGB parametresi ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

HGB Nedir?

HGB, hemoglobin olarak bilinen ve kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteinin kısaltmasıdır. Hemoglobin, vücudun oksijen taşıma işlevine sahip olan önemli bir bileşenidir. Bu protein, ciğerlerden alınan oksijeni vücudun diğer bölgelerine taşır ve karbondioksit atığını da geri alarak ciğerlere ulaştırır. Hemoglobin düzeyleri, sağlık durumunun bir göstergesi olarak kabul edilir ve çeşitli hastalıkların teşhisinde yardımcı olabilir.

HGB Normal Değeri Kaç Olmalı?

HGB düzeyleri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişir. Genel olarak;

  • Yenidoğan için: 13, 5 – 24 gr/dL
  • 0-3 yaş bebekler için: 11 – 13 gr/dL
  • 3-11 yaş çocuklar için: 12 – 14 gr/dL
  • Yetişkin erkekler için: 13, 5 – 17, 5 gr/dL
  • Yetişkin kadınlar için: 12, 5 – 15, 5 gr/dL

HGB Düşüklüğü Kanser Belirtisi Mi?

HGB düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olmayabilir; ancak kanser hastalarında HGB düşüklüğü sıkça görülür. Özellikle kemik iliği kanserleri veya kanser tedavisi gören hastaların HGB düzeylerinde düşüş yaşanabilir. Bu nedenle HGB düşüklüğü, kanser riski değerlendirmesinde kullanılabilen bir faktördür.

HGB Düşüklüğü

HGB düşüklüğü, anemi olarak bilinen durumun bir belirtisidir. Anemi, yetersiz hemoglobin düzeyleri nedeniyle vücudun dokularına yeterli oksijen taşınamaması durumudur. HGB düşüklüğü, demir eksikliği, B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, böbrek hastalıkları, kronik hastalıklar ve kan kaybı gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

HGB Düşüklüğü Belirtileri

HGB düşüklüğü belirtileri şunları içerir:

  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Soluk cilt rengi
  • Baş dönmesi ve baş ağrısı
  • Hızlı veya düzensiz kalp atışları
  • Nefes darlığı
  • Ellerde ve ayaklarda soğukluk ve uyuşma

HGB düşüklüğü belirtileri yaşayan kişilerin, altta yatan nedenleri tespit etmek ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek için bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

HGB Düşüklüğü Neden Olur?

HGB düşüklüğüne neden olan faktörler şunlardır:

  • Demir eksikliği: Demir eksikliği, HGB düşüklüğünün en yaygın nedenidir. Demir, hemoglobin üretimi için önemli bir mineraldir ve yetersiz demir alımı, hemoglobin üretimini etkileyerek anemiye yol açabilir.
  • B12 vitamini ve folik asit eksikliği: Bu vitaminler, kırmızı kan hücrelerinin üretimi ve sağlığı için önemlidir. Yetersiz B12 vitamini ve folik asit alımı, hemoglobin düzeylerinin düşmesine neden olabilir.
  • Kronik hastalıklar: Böbrek hastalığı, romatoid artrit, lupus ve diyabet gibi kronik hastalıklar, HGB düşüklüğüne yol açabilir. Bu durum, hastalıkların vücuttaki iltihaplanma ve kırmızı kan hücrelerinin ömrünü kısaltma etkilerinden kaynaklanır.
  • Kan kaybı: Aşırı kan kaybı, hemoglobin düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Kan kaybı, yaralanmalar, cerrahi işlemler, menstrüasyon ve iç kanamalar nedeniyle meydana gelebilir.
  • Kemik iliği problemleri: Kemik iliği, kırmızı kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Kemik iliği hastalıkları, enfeksiyonlar ve kanserler gibi nedenlerle HGB düşüklüğüne yol açabilir.

HGB Düşüklüğü Ne Demek?

HGB düşüklüğü, vücuttaki hemoglobin seviyelerinin normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. Bu durum, vücudun dokularına yeterli oksijen taşıyamadığı anemi hastalığının bir belirtisidir. HGB düşüklüğü, çeşitli faktörler nedeniyle meydana gelebilir ve farklı anemi türlerini tanımlamak için kullanılır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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