Hibrit ne demek? Hibrit kelimesinin TDK anlamı nedir? soruları kelime hakkında detayları merak edenler tarafından souluyor. Bakan Koca, dün akşamki açıklamalarında 31 Ağustos'ta açılması öngörülen okullardaki eğitim modellerine de değinde. Bakan Koca "Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olacak. Salgının seyrinde farklılık olursa eğitim devam eder bu online veya hibrit farklı yöntemler olabilir." dedi. İşte daha çok araçlarda duymaya alışık olduğumuz hibrit kelimesi ile ilgili detyalar...

BAKAN KOCA'DAN HİBRİT EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bakan Koca'nın koronavirüs ile ilgili yaptığı son açıklamada, hibrit eğitim modelinden bahsetmesi dikkatleri bu yöne çekti. Bakan Koca'nın açıklamasındaki ilgili bölüm şöyle:

"31 Ağustos olarak açıklandı. Salgının seyrinde farklılık olmazsa 31 Ağustos'ta okullar açılmış olacak. Salgının seyrinde farklılık olursa eğitim devam eder bu online veya hibrit farklı yöntemler olabilir. Bilim Kurulu önerisini yapar karar bildirilmiş olur. Burada sorun yok. Uygulanabilirliğiyle ilgili 4 metre kare her okul için önerilen bir durum değil. Okulun kapalı alanı, sınıfın değil en fazla 4 metre kare olmak üzere ve okulun da niteliği. İlkokul, ortaokul, lise veya spor ve benzeri hareketliliğin fazla olduğu alanlar düşünülerek detaylı bir çalışma Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılıyor olacak. Kapalı alanının öğrenci başına en fazla 4 metre kare ve okulun niteliğine göre."

HİBRİT NE DEMEK?

Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması." şeklinde...