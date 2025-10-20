Habertürk
        "Hiç sevilmedim" diyen Jennifer Lopez'e eski eşinden yanıt: Sorun senin aldatman

        "Hiç sevilmedim" diyen Jennifer Lopez'e eski eşinden yanıt: Sorun senin aldatman

        Jennifer Lopez'in geçmişi peşini bırakmıyor. Eski eşi Ojani Noa, "Hiç sevilmedim" diyen Lopez'e öfkeli bir çıkış yaparak, sanatçıyı kendisini aldatmakla suçladı

        Giriş: 20.10.2025 - 13:01 Güncelleme: 20.10.2025 - 13:01
        "Sorun senin aldatman"
        Jennifer Lopez'in 1990'lı yıllarda bir yıldan kısa bir süre evli kaldığı Ojani Noa, yakın zamanda bir TV programında eski eşlerinin ya da sevgililerinin "Beceriksiz" olduğunu söylemesi üzerine Lopez'e sert çıktı.

        'The Howard Stern Show'da konuşan Jennifer Lopez, eski sevgilileri ya da eşlerinden hiçbiri tarafından sevilmediğini, daha doğrusu hiç gerçekten sevilmediğini söylemişti. 56 yaşındaki şarkıcı; "Öğrendiğim şey, benim sevilmeye layık olmadığım değil, onların sevme konusunda beceriksiz olduğuydu. Hayatıma giren erkeklerin içlerinde bu yetenek yok” demişti.

        Jennifer Lopez, eski sevgililerinin ona sahip oldukları her şeyi verdiklerini ancak sevmeyi başaramadıklarını anlatırken; "Bana her seferinde her şeyi verdiler. Tüm yüzükleri, isteyebileceğim her şeyi, değil mi? Bana evleri, yüzükleri, evliliği, her şeyi vermeye çalıştılar" ifadesini kullanmıştı.

        Sunucu Howard Stern'in, “Peki seni sevdiler mi?” sorusuna Jennifer Lopez; “Sevmediler” diye cevap vermişti.

        Bu sözler üzerine eski eşi Ojani Noa; "Bizi aşağılamayı bırak. Beni mağdur kartınla aşağılamayı bırak. Sorun biz değiliz. Ben değilim. Sorun sensin. Uçkuruna sahip çıkamayan sensin" ifadesiyle çıkıştı.

        "Birkaç kez sevildin. Dört kez evlendin. Ve bu arada sayısız ilişki yaşadın. İyi ilişkilerin oldu... Mesela ben" diyen 51 yaşındaki Ojani Noa; "Ben harika, sevgi dolu, harika bir insanım. Dürüst, sana sadık, asla yalan söylemedim, asla kötü davranmadım, seni asla aldatmadım. Sana iyi davrandım. Senin için fazla iyi bir adamım" mesajını paylaştı.

        Eski bir garson olan Ojani Noa, Jennifer Lopez'e bir zamanlar aşık olduğunu ısrarla savundu ve şarkıcıyı desteklemek, korumak ve ona bakmak için yaşadığı eyaletin dışına taşındığını iddia etti.

        "Ama sen, şöhret ve servetin ilişkimizi bozmasını sen seçtin" diye yazan Ojani Noa; "Yalan söylemeye, beni aldatmaya karar verdin. Ben yanında kalmaya, evliliğimizi devam ettirmeye ve canlı tutmaya çalıştım. Kötü basının seni daha fazla zorlamasını önlemek için evliliğimi sağlam tutmam için yalvardın" dedi.

        "Aldatmaya ve yalan söylemeye devam etmek istiyordun. Daha fazla kalıp sürekli yalan söylemene katlanamadım" diyen Ojani Noa; "Seni bu yüzden terk ettim. Bu yüzden boşandım. Bir kereliğine gerçeği söyle. İnsanlara sorunun sen olduğunu göster. Utanmalısın, kendinden utanmalısın" diye çıkıştı.

        Jennifer Lopez ile Ojani Noa, 1996'da Gloria Estefan’ın Miami'deki restoranında tanıştı. Şubat 1997'de nikâh masasına oturan ikilinin evliliği, sadece 11 ay sürdü.

        #Jennifer Lopez
        #evlilik
        #Ayrılık
        #aldatma
        #eski eş
