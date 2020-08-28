Makineler insan gücünün yetmediği durumlar için icat edilmiş araçlar olarak hayatımızı kolaylaştırmak için oldukça fayda sağlayan düzenekler olarak bizlerle beraberdir. Bazı durumlarda insan gücü bir şeyi yapmak için yeterli olmayabilir. Bu durumda devreye giren makineler; kolayca yapılmasını sağlar ve her açıdan avantaj sağlamaya yardımcı olurlar. Hem hız hem de zaman açısından oldukça önemli avantaj hizmeti sunarlar. Özellikle birçok sektör de iş için iş makinelerine gerek duyulur. Taşıma, fabrika, inşaat, tersaneler gibi sektörler iş makineleri için gerekli duyulan alanlar arasından bazılarıdır.

Bu makinelerin kullanılması için bazı düzenekler ve aksamlar bulunur. Bu sayede mükemmel olarak işlemesi sağlanır. İş makineleri arasında sıklıkla adını duyduğumuz asansör, vinç, kamyon gibi birçok kol mekanizmalarından oluşur ve onu iten bir düzenekle hareket ettirilir. Bu kullanılan sistemler hidrolik sistem olarak adlandırılır.

Hidrolik sistemler içerisinde hidrolik sıvısı olan ve iç içe geçen parçalardan oluşan iki adet silindir olan sıvıyı sızdırmadan hareket eden düzendir. Dar bir yapılandırmaya sahip olan hidrolik silindirler, geniş bir pompa yardımıyla itebilecek güç sağlamasına yardımcı olmaktadır. Tonlarca ağırlık kaldırmak için kullanılan vinçlerde kol hareketini sağlayan birkaç adet hidrolik sistem bulunur. İçerisinde bulunan sıvıların pompa yardımıyla iletilmesi ve düzeneğin bu şekilde tonlarca ağırlığı kaldırabilmesi sağlanarak büyük kolaylık yaratmasına destek olmaktadır. Üstelik uzaktan kontrol sistemi de mevcut olan bu düzenekler az yer kaplamaları ile de önemlidir. Hidrolik sistemlerde yağ kullanılarak çalışma sağlanır. Bu sayede sıkışma olmayarak kolay akışkanlık ve hareket sağlanır. Böylece sistemin daha sağlıklı olarak sıkışma yapmadan çalışması sağlanmış olmaktadır. Esnek bir yay sistemi oluşturulması var olsaydı yağ yerine gaz kullanımı etken olabilecekti.

Hidrolik sistemlerde çalışma şekli; sıvıyı depolayan bir bölüm ile bu bölüme uygulanan düşük enerjili basınç veren başka bir sistemle hareket eder. Silindirik sistem ana depoda basınç sağlar, diğer sistem de itici güç oluşturarak daha geniş bir alana sahip olmasına destek olur. Geniş kısımdan dar kısma doğru hareket eden sıvının daha etkin ve kontrollü basınç uygulaması bu şekilde ortaya çıkmaktadır.

Hidrolik sistemlerin oluşturulması ve kurulması oldukça yüksek maliyetlerle oluşturulmaktadır. Ancak bu duruma rağmen; az yer kaplıyor olması, birçok açıdan fayda sağlaması avantajları arasında yer alır. Tabi bunun yanında bazı tehlikeli durumların oluşmasına da etken olabilmektedir. Aniden kesilen güç sonrasında önlem alınmaması ile makinenin durması ve bu sayede hidrolik sıvısı olan vinç ve asansörler can kaybı oluşmasına neden yaratabilmektedir.

Bu düzeneklerin kullanıldığı itfaiye araçlarında bu sistemin aniden kesilmesi ile yangın anında birçok soruna yol açarak itfaiyecilerin de yaşamına mal olabiliyor. Bu gibi önemli işler için kullanılan sistemler için valf adı altında bir sistem oluşturularak; aniden güç kaybı yaşanması halinde devreye girerek basınçla itilen sıvının dışarı çıkmamasına ve içerde kalarak tekrar güvenli olarak çalışmasına etken olabilmektedir.

Hidrolik sistemler artık arabalar için de kullanılabilen birer mekanik düzenler olarak karşımıza çıkıyor. Güvenli olarak sürüş sağlamak için; sert olan direksiyonların bu sayede yumuşamasına ve kolay kullanılmasına olanak veriyor. Bunun yanında fren sistemlerinde de hidrolik sistem sağlanması ile aracın kayma tehlikesinin ortadan kaldırılmasına ve durmasına olanak yaratabiliyor. Bu ABS fren sistemi olarak adlandırılıyor.