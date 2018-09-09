HIFK Helsinki - Jaro sahaya çıkıyor

HIFK Helsinki ve Jaro, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi HIFK Helsinki 36 puanla 2. sırada, Jaro 27 puanla 6. sırada bulunuyor. HIFK Helsinki, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Jaro, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 582 kodlu maçta; İddaa oynayanlar HIFK Helsinki kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Jaro sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

HIFK Helsinki son haftadaki Oulu müsabasında 2-1 yenildi.

Jaro, KPV karşılaşmaında 3-0 kazandı.

HIFK Helsinki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. HIFK Helsinki, kendi sahasında 19 gol attı, 7 gol yedi.

Jaro ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Jaro, 11 gol atarken 11 gol yedi.

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