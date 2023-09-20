Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul’da 2 ay önce öldürülen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı! - Güncel haberler

        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!

        İstanbul'da, geçimini hurda toplayarak sağlayan ve 2 ay önce öldürülen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın cinayeti çözüldü. Olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki M.A.K. ile kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç. yakalandı. Cinayeti azmettirdiği düşünülen Ayşe Ö. de gözaltına alındı 2 ay önce öldürülen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı!

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 20.09.2023 - 13:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 10 Temmuz'da, saat 17.50 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde meydana geldi.

        KALDIRIMDA TARTIŞMA YAŞADI

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre geçimini hurdacılık yaparak sağlayan zihinsel engelli Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı 2 kişi ile tartışmaya başladı.

        BIÇAKLANDI, HASTANEDE CAN VERDİ

        Çıkan tartışmada şüphelilerden biri Hikmet Aydoğan’ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan hayatını kaybetti.

        İKİ ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin kimliği belirlendi. Hikmet Aydoğan’ı bıçakla öldüren kişinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu saptandı.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Elde edilen bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla M.A.K. ve kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç. gözaltına alındı.

        İŞTE CİNAYETİN NEDENİ

        Yapılan soruşturmada, olay günü öldürülen Aydoğan’ın, cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışıp kadını ittiği öğrenildi. Ayşe O.'nun da olayı azmettirme ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hikmet Aydoğan cinayeti
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu