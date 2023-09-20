Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
İstanbul'da, geçimini hurda toplayarak sağlayan ve 2 ay önce öldürülen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın cinayeti çözüldü. Olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki M.A.K. ile kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç. yakalandı. Cinayeti azmettirdiği düşünülen Ayşe Ö. de gözaltına alındı 2 ay önce öldürülen zihinsel engelli Hikmet Aydoğan'ın ölümündeki sır perdesi aralandı!
İstanbul'da olay, 10 Temmuz'da, saat 17.50 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Aydoğan Caddesi'nde meydana geldi.
KALDIRIMDA TARTIŞMA YAŞADI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre geçimini hurdacılık yaparak sağlayan zihinsel engelli Hikmet Aydoğan, kaldırımda yürürken karşılaştığı 2 kişi ile tartışmaya başladı.
BIÇAKLANDI, HASTANEDE CAN VERDİ
Çıkan tartışmada şüphelilerden biri Hikmet Aydoğan’ı bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Aydoğan hayatını kaybetti.
İKİ ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 kişinin kimliği belirlendi. Hikmet Aydoğan’ı bıçakla öldüren kişinin 17 yaşındaki M.A.K. olduğu saptandı.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI
Elde edilen bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla M.A.K. ve kendisinin kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen Tamer Ç. gözaltına alındı.
İŞTE CİNAYETİN NEDENİ
Yapılan soruşturmada, olay günü öldürülen Aydoğan’ın, cinayetten önce 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartışıp kadını ittiği öğrenildi. Ayşe O.'nun da olayı azmettirme ihtimali üzerine gözaltına alındığı belirtildi. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi.