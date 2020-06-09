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Hilton Türkiye'de 4 yeni otel açacak

Otel zinciri Hilton, Türkiye’de 4 yeni otel açacağını duyurdu. Söz konusu otellerin, üst segmentte DoubleTree by Hilton ve orta segmentte de Hampton by Hilton ve Hilton Garden Inn markalarıyla faaliyet göstereceği belirtildi. Otellerden ikisinin, Hilton’un Balıkesir ve Çerkezköy’deki ilk oteli olacağı kaydedildi

Hilton
HABERTURK.COM

Otel zinciri Hilton, Türkiye’de 4 yeni otel açacağını duyurdu. Söz konusu otellerin, üst segmentte DoubleTree by Hilton ve orta segmentte de Hampton by Hilton ve Hilton Garden Inn markalarıyla faaliyet göstereceği belirtildi. Otellerden ikisinin, Hilton’un Balıkesir ve Çerkezköy’deki ilk oteli olacağı kaydedildi

Hilton EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Patrick Fitzgibbon, "Hilton olarak 60 yılı aşkın bir süredir Türkiye pazarındayız. Açık veya proje aşamasında toplam 95 otelimiz bulunuyor. Bu, son derece gurur duyduğumuz bir tablo. DoubleTree by Hilton’un Türkiye’deki oda sayısı 5000’i geçti" dedi.

2022’de açılması beklenen DoubleTree by Hilton Şanlıurfa'nın, Hilton’un Şanlıurfa’daki ikinci oteli olacağı bilgisi verildi. 192 odalı otelin, Karaköprü’de yer alacağı açıklandı.

Hilton Garden Inn Balikesir'in, Hilton’un Balıkesir’deki ilk oteli olacağı bilgisi verilirken, tesisin 2022’de açılmasının planlanladığı kaydedildi.

Hampton by Hilton Çerkezköy'ün de, Hilton’un Çerkezköy’deki ilk oteli olacağı aktarıldı. Şirketin bir diğer otelinin de İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde açılacağı bildirildi.

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