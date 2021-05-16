Ganj Nehri kıyılarında yüzlerce cansız beden bulundu! 0:00 / 0:00

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da Ganj Nehri'nin kıyılarında gömülmüş yüzlerce cansız beden bulundu.

Hindistan’da polis, sığ kum mezarlarına gömülü halde bulunan ve Ganj Nehri kıyılarına vuran cansız bedenleri araştırıyor. Söz konusu ölü bedenlerin koronavirüs kurbanlarına ait olabileceğine inanılıyor.

Ganj Nehri'nin kıyılarındaki kumlarda üstünkörü kazılmış ve üzeri sarı-turuncu renkli kumaşlarla örtülmüş mezarlar da bulundu.

Cuma günü yağmurlar, Uttar Pradeş eyaletinin Prayagraj kentinde nehir kıyısına gömülen cansız bedenleri açığa çıkarmıştı. Son iki hafta içinde binden fazla koronavirüs kurbanının cansız bedeninin nehirlerden çıkarıldığı yönündeki haberlere bugün eyalet hükümeti sözcüsünden yalanlama çabası geldi.

Yetkililer, bazı köylülerin dinsel açından önemli dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle ölülerini yakmayıp nehirlere veya nehir kenarlarında bıraktıklarını öne sürdü.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.

SON 24 SAATTE 5 BİNE YAKIN CAN KAYBI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 4 bin 77 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.

Ülkede 3 milyon 618 bin 458 hastanın tedavisi sürüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında 2. dalganın etkisindeki ülkede durumun stabil hale geldiği kaydedildi.

Hindistan’da vaka sayıları son 3 gündür 400 bin bandında seyrediyor.

Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.

Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.

Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.